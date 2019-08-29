Леонид Гарбар откроет ресторан на Малой Морской улице
Леонид Гарбар («Палкинъ», «Русская рюмочная №1», Stroganoff Steak House, «Фонтанка 30») запустит ресторан Memo в Петербурге. Новое заведение расположится на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы рядом с Исаакиевским собором.
Известно, что новое заведение откроется в сентябре и будет рассчитана на 150 посадочных мест. Гарбар выступит в проекте как управляющий партнер, а основным владельцем ресторана – как сообщает «Коммерсант» – станет бывший партнер Бориса Ротенберга Мадина Цибаева.
Ожидается, что целевой аудиторией Memo станут туристы, гости расположенных поблизости отелей и гостиниц. Ресторан, в отличии от предыдущих проектов Гарбара, не будет связан с национальной или региональной кухней. Акцент в меню планируют сделать на блюдах, приготовленных на гриле. Средний чек в Memo составит 2,5 тысячи рублей.
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