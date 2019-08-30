На Итальянской улице открылся ресторан Nomo

На Итальянской, 2 открылся ресторан Nomo. В нем предлагают блюда из морепродуктов, готовят изобретательные десерты и сами пекут хлеб.

Руководит кухней Nomo Александр Поздняков, который ранее работал в ресторанах холдинга Ginza Project и запускал Must . В меню он сделал ставку на авангардные сочетания продуктов: например, лосось здесь готовят с кольраби и трюфельный унаги, мидии – со сливками и горгонзолой, а креветки – с крыжовником. Несмотря на общую рыбную направленность ресторана, мясо в меню тоже есть: например, щечки с капустой и пармезаном или утка со свеклой и вишней.

В разделе сладких блюд – домашнее мороженное и сорбеты, а также пять десертов, каждый из которых посвящен одному из мировых океанов – Тихому, Индийскому, Антлантическому, Северному и Южному. Все десерты – дело рук шефа-кондитера Юлии Фомичевой (Bona Capona, Must, Department 57). Она же отвечает за хлеб, который выпекают в ресторане и подают со взбитым маслом.

Винную карту для Noma подбирала Полина Мельникова (Kuznya House и рестораны Ginza Project), а за коктейли отвечает Влад Кудрявцев (Kuznya House, Subzero и бар «812»). Однако подавать алкоголь в ресторане начнут только с сентября. Пока же в барной карте представлены только пиво и сидр.