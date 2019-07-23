В бывшем зале «Сыроварни» открылся азиатский ресторан NAMA

В одном из бывших залов «Сыроварни» в Ковенском переулке, 5 запустился ресторан азиатской кухни NAMA. За его открытием стоят Глен Баллис (Kuznya House. Avocado Queen, Margarita), Аркадий Новиков (Novikov Group) и Антон Пинский (Pinskiy&Co).

Авторское меню шеф-повара Баллиса основано на кухне Юго-Восточной Азии, с которой он проработал двадцать лет. Начать можно с закусок — татаки из говядины или лосося, сашими из сибаса, морской еж, строганина из муксуна, японские устрицы. Несколько вариантов боулов — два с лососем, ассорти тартар и «зеленый» с овощами. В горячем — утка конфи, палтус комбу и говяжьи ребра.

Для большего гастро-экспиренса обратите внимание на тепаньяки. Повар приготовит креветки, сибас, гребешки и другие продукты на широкой железной сковороде тэппане на открытой кухне.