В бывшем зале «Сыроварни» открылся азиатский ресторан NAMA
В одном из бывших залов «Сыроварни» в Ковенском переулке, 5 запустился ресторан азиатской кухни NAMA. За его открытием стоят Глен Баллис (Kuznya House. Avocado Queen, Margarita), Аркадий Новиков (Novikov Group) и Антон Пинский (Pinskiy&Co).
Авторское меню шеф-повара Баллиса основано на кухне Юго-Восточной Азии, с которой он проработал двадцать лет. Начать можно с закусок — татаки из говядины или лосося, сашими из сибаса, морской еж, строганина из муксуна, японские устрицы. Несколько вариантов боулов — два с лососем, ассорти тартар и «зеленый» с овощами. В горячем — утка конфи, палтус комбу и говяжьи ребра.
Для большего гастро-экспиренса обратите внимание на тепаньяки. Повар приготовит креветки, сибас, гребешки и другие продукты на широкой железной сковороде тэппане на открытой кухне.
Интерьер для NAMA разработала Евгения Ужегова из архитектурного бюро Now Studio (Avocado Queen, Magura Asian Bistro). Она сделала акцент на лаконичный и футуристичный дизайн, удачно совместив открытую кухню и панорамные окна с деревянными элементами фурнитуры и живыми растениями. Приятным дополнением стала и совместная с «Сыроварней» открытая веранда, которая успешно могла бы войти в список must-visit летних площадок Петербурга.
Ковенский пер., 5
+7 (812) 425-40-01
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