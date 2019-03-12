Историческое здание Василеостровского рынка к лету преобразится: там пройдет первая для города реконструкция пространства в современный европейский фуд-маркет на 2000 человек с собственной сыроварней, маркетами вдоль огромных панорамных окон и свежими продуктами от прямых поставщиков (так что цены будут конкурировать с гипермаркетами!).

Команда фуд-реформаторов – создатели сильнейших продуктовых концепций, организаторы Чемпионата Мира по футболу в Петербурге и ведущие специалисты из крупных ресторанных компаний — долго держали подробности в тайне, а сейчас эксклюзивно рассказали «Собаке.ru», как будет выглядеть рынок после реконструкции.

Территория

Василеостровский поделят на четыре части: продуктовый рынок от прямых производителей и импортеров (контроль качества и цены, в будущем — по большому секрету — доставка!), гастрономический рынок — вдоль огромных панорамных окон с видом на Большой проспект и Андреевский собор расположатся уличные маркеты. Центральная площадь — здесь можно позавтракать, выпить кофе или взять с собой свежий хлеб, горячую пиццу и даже выпить вина (да-да, лицензия на алкоголь будет!) и внутренний двор с парковкой и регулярными событиями летом.

Интерьер

Рынку обещают вернуть исторические назначение — для этого в новом интерьере сохранят существующие элементы: мрамор, гранитный пол и необычные своды потолка. Кроме этого обещают использовать узнаваемые петербургские элементы: кованые ограды, уличные фонари, серую палитру цветов, тонкие и изящные линии. Вместе с тем и традиционные советские приемы: элементы конструктивизма, простые материалы (белая некрупная плитка, бетон, дерево, стеклоблоки, скамейки), известный рисунок бетонных заборов, разработанный в советское время, крупные плафоны.