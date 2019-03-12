Василеостровский рынок первым превратят в европейский фуд-маркет с сыроварней, панорамными окнами и внутренним двором
Историческое здание Василеостровского рынка к лету преобразится: там пройдет первая для города реконструкция пространства в современный европейский фуд-маркет на 2000 человек с собственной сыроварней, маркетами вдоль огромных панорамных окон и свежими продуктами от прямых поставщиков (так что цены будут конкурировать с гипермаркетами!).
Команда фуд-реформаторов – создатели сильнейших продуктовых концепций, организаторы Чемпионата Мира по футболу в Петербурге и ведущие специалисты из крупных ресторанных компаний — долго держали подробности в тайне, а сейчас эксклюзивно рассказали «Собаке.ru», как будет выглядеть рынок после реконструкции.
Территория
Василеостровский поделят на четыре части: продуктовый рынок от прямых производителей и импортеров (контроль качества и цены, в будущем — по большому секрету — доставка!), гастрономический рынок — вдоль огромных панорамных окон с видом на Большой проспект и Андреевский собор расположатся уличные маркеты. Центральная площадь — здесь можно позавтракать, выпить кофе или взять с собой свежий хлеб, горячую пиццу и даже выпить вина (да-да, лицензия на алкоголь будет!) и внутренний двор с парковкой и регулярными событиями летом.
Интерьер
Рынку обещают вернуть исторические назначение — для этого в новом интерьере сохранят существующие элементы: мрамор, гранитный пол и необычные своды потолка. Кроме этого обещают использовать узнаваемые петербургские элементы: кованые ограды, уличные фонари, серую палитру цветов, тонкие и изящные линии. Вместе с тем и традиционные советские приемы: элементы конструктивизма, простые материалы (белая некрупная плитка, бетон, дерево, стеклоблоки, скамейки), известный рисунок бетонных заборов, разработанный в советское время, крупные плафоны.
Продукты и поставщики
На Василеостровском рынке под одной крышей соберутся поставщики, импортеры, местные производители. Здесь будет собственная сыроварня с итальянским оборудованием, база для поставки продуктов в рестораны, служба доставки домой и фермерские базы. Одна из главных задач проекта — заселить рынок импортерами и производителями, чтобы там был не только огромный ассортимент от прямых поставщиков, но и доступные цены. Команда рынка сейчас в поиске местных производителей, которые гордятся своими продуктами и рестораторов с оригинальными концепциями. Если вы один из них, срочно пишите на arenda@vo-market.ru или pr@vo-market.ru
Что было с рынком раньше?
Еще в 18 веке здесь существовал рынок с деревянными лавками. Впоследствии он был полностью уничтожен пожарами, а в середине 20-х годов построен новый корпус Василеостровского рынка. Это архитектурный памятник федерального значения, который не раз реконструировался, однако вид здания от этого не менялся.
Похоже, Васильевский преображается: строительство ЗСД, мост Бетанкура, который соединил остров с Петроградкой, реорганизация Порта Севкабель в творческий кластер, в планах — строительство новых станций метро. А теперь к этому списку прибавится и Василеостровский рынок.
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