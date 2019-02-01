Посмотрите на новое бистро Meal на Литейном проспекте и представьте, что уже май

Ждем весны, когда во дворе Meal зацветет сакура, чтобы ходить на лучшее и единственное в Петербурге суфле из шоколада и белых грибов и пить легкие фруктовые вина. Пока что пробираемся вдоль фасада дома, «сосулей» и сугробов, но это того стоит.

Meal – первый авторский проект молодого шеф-повара Павла Демина, об открытии которого «Собака.ru» рассказывала еще в ноябре. Окна и дверь в бистро выходит в «Сад дружбы» – сквер около домов № 15-17 на Литейном проспекте, где примерно в середине мая зацветает сакура. Но пока что добираться в Meal максимально неудобно: преодолеваешь себя и работу коммунальных служб. И ради чего это делать сейчас?

1. Ради вкусного хлеба Да, он, из ржаной муки грубого помола на закваске, лежит на открытой кухне. Обещают, что в скором времени его можно будет купить домой. Ломти свежего хлеба – это первое, что вам подают при любом заказе вместе со сливочным маслом и четверговой солью черного цвета – традиционная для дореволюционной православно-языческой культуры история: крупную соль смешивали с мякишем хлеба, вымоченным в воде, завязывали в тряпочку и ставили в раскаленную печь в Чистый четверг. Считалось, что она убережет дом от злых духов. Понятно, что Демин не соблюдает все правила ее таинственного приготовления, но с удовольствием расскажет вам эту историю (не стесняйтесь спрашивать!).

2. Ради пате из печени цыпленка и ферментированной ежевики – претендента на ресторанную премию «Собака.ru» «Что Где Есть в Петербурге 2019» Здесь это невероятно нежный, по текстуре напоминающий густые домашние сливки, паштет, очень приятный на вкус. Его секрет в том, что печень медленно доводят до готовности в вакууме при низкой низкой температуре. Сверху – слой соуса из ферментированной ежевики (и еще 10 ингредиентов), который дарит незабываемый умами, так что за пате хочется возвращаться снова и снова. Зачерпните деревянной ложкой каждый ингредиент – сам паштет, карамелизованный орешек, семечки, душистый лук сибулет, немного соуса – насладитесь вкусом, затем попробуйте перемешать. Разговаривать за блюдом не получится – просто невозможно отвлечься, зато успеете обсудить все насущное между сменой блюд – время ожидания между курсами продолжительное.

3. Ради шоколадного суфле с соусом из белых грибов Классический французский рецепт десерта, который готовится прямо перед вами и подается горячим. Его секрет в том, что внутрь добавляют сабайон – десертный соус из взбитых желтков и сахара, в который Демин вместо уксуса кладет белые грибы.

​Meal работает в тестовом режиме с 18:00, пока что без алкогольной лицензии, поэтому предлагают приходить со своим или пить «чайный гриб» (комбучу) и популярный в Европе water kefir – безлактозный ферментированный напиток, который получают путем брожения японских кристаллов (ничего общего по текстуре с привычным кефиром).

Ресторан Meal Литейный пр-т., 17 – 19 Узнать подробнее