15 главных новых ресторанов, баров и кофеен начала 2019 года

Авторское бистро с меню, построенным на ферментации, новые «Цветочки», Subzero на Петроградской стороне, мексиканская кантина от El Copitas Bar, черная икра и приличные ранние завтраки в районе Московского вокзала – собрали для вас главные открытия начала 2019 года.

Трюфельный паштет из куриной печени с бриошью и изюмным конфитюром



Пастрами с тыквенным хлебом

Крем-суп из порея с уткой конфи и горгонзоллой

Бар «Цветочки» В сентябре барный долгожитель на улице Рубинштейна закрылся и перезапустился на улице Некрасова в новом формате: днем здесь подают отличные бранчи (да, поздние завтраки, плавно перетекающие в обед, сервируют не только по выходным), вечером разливают как новые коктейли, так и хиты с улицы Рубинштейна. В числе последних – коктейль «Довлатов» (красный базилик, сычуаньский перец, водка, сахар, лимон и лед) – свое название он получил просто потому, что в доме 23 (адрес первых «Цветочков») жил Сергей Донатович. Ул. Некрасова, 17 Узнать подробнее





Хумус из печеной моркови и грецкий орех

Пате из печени цыпленка и ферментированная ежевика

Утка конфи, грибное ризотто

Meal Небольшой проект молодого шеф-повара Павла Демина только открылся, а мы успели полюбить его за хлеб на закваске, пате из печени цыпленка с ежевичным соусом и шоколадное суфле из белых грибов. Все меню построено на продуктах, полученных путем ферментации – в результате процесса брожения. Таким образом Павел Демин получает соусы и другие заготовки от капусты кимчи до «чайного гриба» (комбучи). По предсказаниям западных коллег – это главный тренд 2019 года, в том числе в связи с выходом книги Guide to Fermentation именитого шеф-повара ресторана Noma Рене Редзепи. Пока что Meal работает с 18:00. Литейный пр-т., 17-19 Узнать подробнее

The Sizzle Европейская кухня с казахскими акцентами на улице Рубинштейна. Баурсаки – жаренное в масле тесто, традиционное блюдо для многих народов Центральной Азии – адаптировали под местные вкусы и сделали нежными на манер французских булочек, к вину подают не только артишоки и сыры, но и вяленую конину – уложенную тонкими слайсами на томатный хлеб, – ее доставляют в Петербург самолетами из Казахстана. Улица Рубинштейна, 23 Узнать подробнее

Art Caviar Ресторан с черной икрой и авторской кухней шеф-повара Романа Палкина (Beefzavod, «Морошка для Пушкина» и другие). Интерьеры в стиле ар-деко, кабинет для частных мероприятий и бутик, где можно купить несколько десятков сортов икры и сувениры, например, тарелки с осетрами – уникальная лимитированная серия от Императорского фарфорового завода. Ул. Большая Конюшенная, 10 Узнать подробнее

V Ресторан европейской кухни от создателей «Монтенегро» и «Таверна Гролле», для которого большую часть продуктов поставляют с собственной фермы в Псковской области – здесь на ста гектарах выращивают овощи и разводят брессгальских петухов барневельдерских куриц, фазанов, уток и кроликов. Улица Ленина, 18 Узнать подробнее

Ролл «Татаки Говядина»

Салат с киноа







Subzero II Хиты с улицы Рубинштейна с упором на современную японскую кухню теперь и на Петроградской стороне: суши, сашими, нигири, поке и роллы. Из уникального – вид на Телебашню, неон в интерьерах и отличный ролл «Лосось и татаки тунец» на подушке из авокадо и сыра, с горстью шпината, арахисом и ростками гороха. Ул. Академика Павлова, 5

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Camorra Chimerica Легендарная пицца на тонком тесте и 12 видов пива на кране от пивоварни AF Brew теперь и на Петроградской стороне. Малый проспект Петроградской стороны, 66/32 Узнать подробнее

Paloma Cantina Мексиканская кантина (столовая) с тако, буррито, мескалем и коктейлями на его основе от команды лучших бартендеров Петербурга, тех самых, чей El Copitas Bar попал в список The World's 50 Best Bars и занял в нем 39 место. Ул. Садовая, 8/7

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«Бабагануш» Владельцы бара Terminal и обоих кафе «Бекицер» Илья Базарский и Павел Штейнлухт открыли на улице Восстания стрит-фуд-бар «Бабагануш», который дублирует меню «Бекицер». Единственное отличие – блюда на мангале, например, рибай, кальмар и мергез — колбаски из мясного фарша, смешанные с различными приправами. Ул. Восстания, 19

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Limitless Кофейня с кофе категории спешиалти и домашними десертами полюбилась за очень красивые интерьеры и росписи в технике одной линии от художницы Анны Агеевой, которые выложили в свои микромедиа все микроинфлюенсеры города (и мы не удержались). Большой Казачий пер., 4 Узнать подробнее

«Ой Ой Ой» Небольшое кафе на Суворовском проспекте от дизайнера Киры Гришиной, где подают завтраки весь день, наливают классический кофе и устраивают квартирники по вечерам. Суворовский пр-т, 55 Узнать подробнее

Friends of Friends Единственное кафе в районе Московского вокзала, где можно получить вменяемый завтрак с 8 утра. Основное меню сосредоточено на пасте – орзо с чоризо и осьминогом, римская качо-о-пепе и классическая карбонара. Дегтярная ул., 1 Узнать подробнее

Stir Room от создателей Apotheke Bar Над баром Apotheke открылась тайная комната с еще более редкими напитками. Основу меню составляют пять коктейлей, которые обновляются каждый сезон. Все они приготовлены методом stir, то есть в смесительном стакане, а не в шейкере, поэтому за белковыми пенками надо спускаться вниз. Всего три стола, вход по резерву и лекции от бартендеров. Работают в пятницу и субботу с 22:00 до 03:00 Ул. Ломоносова 1 Узнать подробнее

Ресторан «Перевал»



Два новых проекта в «Охта-парке» Первый, «Перевал», похож на сказочную избу – новое кафе от команды Italy Group на курорте «Охта Парк» в 10 км от Петербурга в живописной локации рядом с прудом и в окружении соснового леса. В меню блюда восточной кухни, например, садж, плов, шурпа и харчо. Второй, OhtaBerg, более брутальный с панорамным видом на склон – сытная альпийская кухня (консоме из телятины с яйцом, сливочная уха из судака, лосось и всевозможные домашние колбаски – куриные, тюрингские и братвурст. Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Сярьги Узнать подробнее