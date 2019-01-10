Владельцы бара Terminal и обоих кафе «Бекицер» Илья Базарский и Павел Штейнлухт открывают на улице Восстания стрит-фуд-бар «Бабагануш». Идеологическая основа меню — продолжение кухни «Бекицера»: израильский стрит-фуд, вмещающий в себя марроканские, арабские, египетские, йеменские и другие кулинарные традиции. В меню все те же обязательные баба гануш, хумус, фалафель и шварма, но главное отличие от обоих проектов «Бекицер» — блюда, приготовленные на мангале, например, рибай в пите, кальмар и мергез — колбаски из мясного фарша, смешанные с различными приправами.

В карте напитков ожидаются все главные хиты с улицы Рубинштейна и несколько новых коктейлей.

Проект заработает для всех гостей 11 января.