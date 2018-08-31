На Петроградке открылся двухэтажный бельгийский паб Ardenne
Еще один бельгийский паб от команды Italy Group – на этот раз двухэтажный Ardenne с круглогодичной террасой, открывается на Петроградской стороне. В меню — более 120 сортов пива и кухня, за которую отвечает бренд-шеф ресторанной группы Александр Ишов.
Пробуйте мидии в чесночных сливках, похлебку ватерзой с морепродуктами, сибаса с пюре из фенхеля и чечевицей и льежские вафли. В печи-гриле обжаривают говяжий стейк с кофейным соусом, свиные рёбра, стейк из тунца с киноа и кукурузой. Кроме того, в Ardenne есть собственная коптильня, где готовят цыпленка с артишоками и, например, стейк из лосося.
Все блюда предлагают запивать разливным и бутылочным. Также есть вариант быстрого знакомства с бельгийском пивом – дегустационная карусель из 5 сортов.
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Тимур Дмитриев, совладелец Italy Group
В новом пабе, как и в прежних проектах этого направления (Brugge, Bruxelles, Gent и Waterloo), мы уделили большое внимание гастрономии и ее сочетании с пивом. Когда мы открывали первый бельгийский гастрономический паб Brugge, мы хотели создать место, где можно посмотреть футбол и вкусно поесть, не подразумевая под едой скучные закуски».
В интерьере использовали много дерева, латунь, металл и кожу. В Ardenne будут вести спортивные трансляции – экраны установлены по всему заведению.
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Гастропаб Ardenne
Чкаловский пр., 50Ж
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