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На Петроградке открылся двухэтажный бельгийский паб Ardenne

  • Мидии в чесночных сливках

  • Каре ягненка с ежевикой и брокколи

  • Стейк из тунца с киноа и кукурузой

Еще один бельгийский паб от команды Italy Group – на этот раз двухэтажный Ardenne с круглогодичной террасой, открывается на Петроградской стороне. В меню — более 120 сортов пива и кухня, за которую отвечает бренд-шеф ресторанной группы Александр Ишов. 

Пробуйте мидии в чесночных сливках, похлебку ватерзой с морепродуктами, сибаса с пюре из фенхеля и чечевицей и льежские вафли. В печи-гриле обжаривают говяжий стейк с кофейным соусом, свиные рёбра, стейк из тунца с киноа и кукурузой. Кроме того, в Ardenne есть собственная коптильня, где готовят цыпленка с артишоками и, например, стейк из лосося.

Все блюда предлагают запивать разливным и бутылочным. Также есть вариант быстрого знакомства с бельгийском пивом – дегустационная карусель из 5 сортов. 

Тимур Дмитриев, совладелец Italy Group

В новом пабе, как и в прежних проектах этого направления (Brugge, Bruxelles, Gent и Waterloo), мы уделили большое внимание гастрономии и ее сочетании с пивом. Когда мы открывали первый бельгийский гастрономический паб Brugge, мы хотели создать место, где можно посмотреть футбол и вкусно поесть, не подразумевая под едой скучные закуски».

В интерьере использовали много дерева, латунь, металл и кожу. В Ardenne будут вести спортивные трансляции – экраны установлены по всему заведению.

Гастропаб Ardenne

Чкаловский пр., 50Ж

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