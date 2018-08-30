Во «Владимирском Пассаже» откроется двухэтажный итальянский ресторан и кофейня
Остерия и бар Locale — это результат коллаборации двух ресторанных команд, Italy Grpoup Михаила Соколова и Тимура Дмитриева и .Dreamteam Алексея Бурова и Павла Коккова. Проект занимает двухэтажное помещение во «Владимирском пассаже» с отдельным входом.
На первом этаже, в небольшом баре, можно будет заказать кофе и панини, а в качестве дижестива — рюмочку лимончелло. На втором этаже расположится остерия – ресторан с исключительно итальянскими блюдами и домашней атмосферой – с видом на Владимирский собор. За кухню отвечает шеф-повар Илья Бурнасов (Hitch, Apres Ski, Ателье Tapas&Bar): в меню обещают несколько видов пасты, в том числе редкие тоннарелли и ригатонни, итальянские закуски, мясо и рыба, приготовленные с минимальным количеством маринадов, соусов и других добавок. Цель – сохранить изначальный вкус продукта.
Кроме того, в Osteria Locale будет 12 кранов разливного пива, пивные коктейли и несколько коктейлей на кране, а также большой выбор вин по бокалам. При ресторане заработает лавка, где можно будет купить сыры и другие итальянские деликатесы.
Открытие запланировано на середину сентября. Интерьер обещают в стиле лофт с мозаиками ручной работы и большим коммунальным столом по центру зала.
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Mercato Locale на улице Рубинштейна
Двухэтажный проект Locale – логичное продолжение первого совместного проекта рестораторов рынка Mercato Locale на улице Рубинтшейна, которому лично мы радовались все лето. Это одна большая терраса с длинными деревянными столами и лавками во дворе «Владимирского пассажа» и двенадцать открытых кухонь. Кстати, фудкорт работает последние выходные – пробуйте все, что не успели за это лето.
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Проект Locale
Владимирский пр-т., 9
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