Остерия и бар Locale — это результат коллаборации двух ресторанных команд, Italy Grpoup Михаила Соколова и Тимура Дмитриева и .Dreamteam Алексея Бурова и Павла Коккова. Проект занимает двухэтажное помещение во «Владимирском пассаже» с отдельным входом.

На первом этаже, в небольшом баре, можно будет заказать кофе и панини, а в качестве дижестива — рюмочку лимончелло. На втором этаже расположится остерия – ресторан с исключительно итальянскими блюдами и домашней атмосферой – с видом на Владимирский собор. За кухню отвечает шеф-повар Илья Бурнасов (Hitch, Apres Ski, Ателье Tapas&Bar): в меню обещают несколько видов пасты, в том числе редкие тоннарелли и ригатонни, итальянские закуски, мясо и рыба, приготовленные с минимальным количеством маринадов, соусов и других добавок. Цель – сохранить изначальный вкус продукта.

Кроме того, в Osteria Locale будет 12 кранов разливного пива, пивные коктейли и несколько коктейлей на кране, а также большой выбор вин по бокалам. При ресторане заработает лавка, где можно будет купить сыры и другие итальянские деликатесы.

Открытие запланировано на середину сентября. Интерьер обещают в стиле лофт с мозаиками ручной работы и большим коммунальным столом по центру зала.