Один из старейших петербургских рестораторов Игорь Мельцер открыл новый ресторан недалеко от Смольного. La Perla Nera – второй филиал легендарного рыбного La Perla Fish House – ранее «Матросская тишина». Первый филиал – демократичный устричный La Perla Seafood – заработал в начале лета на улице Рубинштейна.

В La Perla Nera, как в La Perla Seafood, самое главное – морепродукты, но в этом заведении есть еще и специальный раздел в меню Nera, что в переводе с итальянского означает «черный». Здесь представлены блюда с черным трюфелем и черной икрой – ее продают в банках и добавляют в салаты, севиче, тартары и яичную закуску, которую сервируют в пластиковой посуде в форме яйца Фаберже. Черную икру поставляют из Астрахани, где находится единственное номерное стадо осетровых в дельте Волги, отсюда, по словам Игоря Мельцера, и ее невысокая цена – 380 рублей за 10 грамм.