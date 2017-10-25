За музыкальное оформление ответят тоже ударники ресторанной индустрии. За диджейский пульт встанут управляющий рестораном Tawny Марат Кортез, совладелец бара Gin Tonic Илья Астафьев и управляющая кофейней Surf Coffee Стася Изюмова. Со своими хитами выступит группа D-Pulse, в которой играет идеолог бара Kabinet Сэм Коняхин.

За фуршет отвечает Гранд Отеля Европа — повара высокой кухни придумали специальное меню в духе стритфуда, который обязательно есть на каждом уличном рынке. Отдельная станция будет отдана под фудпейринг: шеф-повар ресторана Hitch и «Ателье. Тапас & Бар» Илья Бурнасов гастрономическими парами к двенадцатилетнему шотландскому виски The Singleton будет готовить тартар из говядины с копченой сметаной, картофелем пай и икрой сига и десерт "Трес лечос". Гастрономическая концепция The Singleton основана на простоте вкуса во всех его проявлениях, поэтому этот виски идеален и формате фудпейрингана, и в чистом виде, и в коктейлях — всю церемонию их будут готовить в двух барах.

Управляющий директор компании Delivery Club Андрей Лукашевич наградит героев номинации "Лучший новый ресторан". Награду в специальной номинации The Singleton "За вклад в развитие мясной гастрономии" вручает бренд-амбассадор компании Diageo Иван Останков. Приз «Лучшему шеф-повару» вручат представители бренда Illy. Также будет специальная премия «За вклад в развитие ресторанного бизнеса Петербурга».

Постановкой церемонии занимается продюсер Денис Попов и Jet Set Holding.

«Собака.ru» благодарит партнеров и спонсоров премии «Что где есть в Петербурге 2017»: Delivery Club, The Singleton, Illy, Гранд Отель Европа и бюро проектов «Мохито».