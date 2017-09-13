«Поке или моти заказывать будете?» — словарь блюд азиатской кухни

Бао — любимая шанхайская закуска в виде пирожка с начинкой, служить которой может все, что угодно от мясного фарша с капустой до тыквы или пасты из фасоли. Тесто, как правило, дрожжевое, а само блюдо обязательно готовят на пару — этим объясняется его своеобразная липкая текстура.

Где брать В Made In China в булочку бао кладут рагу из говяжьи щек с соусом чимичурри или разорванную свинину и бобовый соус, присовокупляющий мясу активную пряность.