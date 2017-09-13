«Поке или моти заказывать будете?» — словарь блюд азиатской кухни

Рестораны города захватил тренд на паназию. Если вы тоже, выбирая между тирадито, моти и поке, делаете выбор в пользу наиболее благозвучного, рассказываем, что означают эти странные слова в меню.

Бао — любимая шанхайская закуска в виде пирожка с начинкой, служить которой может все, что угодно от мясного фарша с капустой до тыквы или пасты из фасоли. Тесто, как правило, дрожжевое, а само блюдо обязательно готовят на пару — этим объясняется его своеобразная липкая текстура.

Где брать В Made In China в булочку бао кладут рагу из говяжьи щек с соусом чимичурри или разорванную свинину и бобовый соус, присовокупляющий мясу активную пряность.

Кацу — блюдо окажется отбивной из чего-либо: тонкацу, например, обжаренная во фритюре отбитая свинина: кусочки отбитого свиного филе обваливают в муке, яйце, а затем в панировке. Получившиеся котлеты зажаривают во фритюре.

Где брать Команда Subzero предлагает два вида этого блюда  — свиную тонкацу и, можно сказать, чикен-кацу из курицы. 

 

Моти — японский вид теста из клейкого риса, давший название одноименному десерту из него. Начинкой может служить даже мороженое, так как оно не растает без холодильника — настолько плотным получается рисовая оболочка.

Где брать Дмитрий Блинов в Duo. Asia делает моти с заварным кремом — десерт из матового теста со сливочной начинкой уравновешивает цитрусовое желе из фрукта юдзу. В Made In China моти — полусфера из маскарпоне с клубникой или голубикой едва покрыта подмороженным тестом.

Поке — по-хорошему пролетарская еда гавайских рыболовов, главное блюдо 2017 года в мире. В основе поке, что переводится как «резать», лежит сырая рыба или морепродукты в несложном соусе, которые, сопроводив всем, что под рукой от огурца до бобов, выкладывают на рис для суши. Часто встречается название «ахи-поке», которое дает понять, что в блюде именно рыба — «ахи» по-гавайски как раз «рыба» и есть. 

Где брать? В Made In China берите это блюдо с авокадо, соевой спаржей, водорослями, луком и имбирем — полезный и вкусный салат, где столько ингредиентов, что тебе не надоедает ни один из них.

Татаки  метод приготовления рыбы или мяса в японской кухни. Продукт не просто быстро обжаривают, а молниеносно обжигают на открытом огне, немного маринуют в уксусе, режут тонкими ломтиками и приправляют имбирём.

Где брать? В Duo. Asia надо искать татаки из говядины с кольраби — миниатюрные рулеты с хрустской капустой, утопающие в соусе с эффектом умами. В Subzero творчески переосмыслили татаки и, кроме как отдельным блюдом, подают его на роллах, да и еще с щедрой порцией салата и гуакамоле.  

Тирадито — тонкие ломтики сырой рыбы в остром соусе, перуанский собрат карпаччо, сашими и крудо. В отличие от традиционного севиче, когда морских гадов нарезают кубиками, маринуют заранее и добавляют лук, для этого блюда их режут плоскими ломтиками и заправляют соусом непосредственно перед подачей.

Где брать Знакомится с жанром в Mapuche лучше на оленине — ее заправляют соусом мано и перца ахи амарилло и соединяют с кинзой, кофе и тигровым молоком — маринадом из-под рыбы.

Тако — традиционное блюдо мексиканской кухни: кукурузная или пшеничная тортилья с начинкой, которой может оказаться и знакомые ингредиенты — говядина, чоризо и бобы, и экзотическая мякоть кактуса. Блюдо едят без приборов, складывая лепешку пополам.

Где брать? В Mapuche тако делают со свининой с ананасом и рикоттой, говядиной с соусом из черных бобов, цыпленком с чеддером и фаворит меню — с уткой, цукини и бананом.

Яки — в переводе с японского — «жареный», поэтому все, что идет рядом с этим словом, пройдет термическую обработку.

Где брать? В Subzero в одноименном разделе — курица, лосось и креветки. 

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Комментарии (1)

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  • Марина Золина 13 сент., 2017
    Только в made in China моти не с клубникой, а с малиной

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