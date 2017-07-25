Команда холдинга Italy Group, открывшая за год уже пять заведений, отвлеклась от масштабирования бизнеса, чтобы сделать «Ателье» — место для души, куда на тапасы с вешенками и крабом мгновенно собрался весь город: мы поговорили с идеологами тапас-бара.
Как тапас-бар «Ателье» стал главным рестораном Петроградской стороны
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Для Тимура Дмитриева, Ильи Бурнасова и Михаила Соколова это первый сольный проект
Тимур Дмитриев, совладелец
В заведениях своей ресторанной группы я все-таки чувствую себя на работе, официальным лицом, а мне давно хотелось завести место, где можно было с бокалом в руках как дома принимать гостей, самому ужинать с друзьями и заходить в любое время запросто, хоть в спортивном костюме после тренировки перед игрой за хоккейный клуб «Финансист». Как раз такое заведение для души — наш новый тапас-бар. Дизайн сделала Ксения Смирнова — в городе ее знают в том числе по оформлению заведения Una. Все делали по вдохновению, стены расписал отец Ксении — опытный художник, я подсказал дизайн пальмочки, которая служит фирменным знаком.
Михаил Соколов, совладелец
Меню с шефом Ильей Бурнасовым мы набросали чуть ли не на борту рейса Барселона - Санкт-Петербург. После визита на важный миланский гастрофестиваль Omnivore мы спонтанно приняли решение заехать в страну басков: Илья первый раз был в Испании и очень вдохновился ее гастрономией. В центре зала у нас — хамон, в винной карте — хересы, мы даже сиесту соблюдаем как на берегу Средиземноморья: с 16.00 до 18.00 подаем только готовые закуски
Илья Бурнасов, шеф-повар
К нам уже стоит очередь за вешенками с кремом из топинамбура — крепко зажаренные грибы отлично парятся со сладким корнеплодом, и за крабом, вымоченным с биском — так мы усиливаем вкус этого ценного мяса. Еще абсолютные хиты — стейк мачете с копченым бататом и десерты — Tres Lechos, бисквитные кубики в молочном какао, которые мы подаем в бумажном стаканчике как ретро-пломбир, и манго в перце — самобытное блюдо, где сладкое отлично сочетается с острым.
|Гастробар «Ателье. Tapas&Bar»
Лахтинская ул., 8
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