Как тапас-бар «Ателье» стал главным рестораном Петроградской стороны

В заведениях своей ресторанной группы я все-таки чувствую себя на работе, официальным лицом, а мне давно хотелось завести место, где можно было с бокалом в руках как дома принимать гостей, самому ужинать с друзьями и заходить в любое время запросто, хоть в спортивном костюме после тренировки перед игрой за хоккейный клуб «Финансист». Как раз такое заведение для души — наш новый тапас-бар. Дизайн сделала Ксения Смирнова — в городе ее знают в том числе по оформлению заведения Una. Все делали по вдохновению, стены расписал отец Ксении — опытный художник, я подсказал дизайн пальмочки, которая служит фирменным знаком.