Большое заведение русской кухни при Дегтярных банях с осовремененной отечественной классикой еще до открытия приготовились ругать и хвалить одновременно: обозреватель Анастасия Павленкова разбирается, какой лагерь был прав.
Ресторан «Банщики» с ржаными варениками, луковым хлебом и свекольными настойками
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Ржаные вареники
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Грибной суп с перловкой и луковой булочкой
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Мусс из копчёной нерки с красной икрой, бородинским хлебом и зеленью
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Гречневая настойка, хреновуха и свекольная настойка
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Цыпленок тапака с изюмом и грушей
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Вареники с вишней и сметанным кремом
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Еловый и облепиховый сорбеты и орешки со сгущенкой
Новость о том, что за помещение на Дегтярной улице, много лет сдаваемое под общепит, возьмутся сами владельцы одноименных бань без опыта в больших ресторанных проектов, вызвало в индустрии нешуточную ажитацию: еще бы, эти стены помнят Михаила Долгополова с его высокохудожественным Skulptors и Арама Мнацаканова c его винным Simplebar. Уже можно констатировать, что вышло место со вкусом, отсутствия которого так все боялись — как к еде, так и к обстановке. С первого этажа даже изгнали дух предшественников — сделали свое архетипическое дело поленница и развешанные на крючках банные халаты. Однако на втором этаже, где осторожничали в стремлении сделать зал строже, за русскую самобытность отвечают только крайне деликатные орнаменты из дубовых листков — что, возможно, задумывалось как показательная интеллигентность, но ощущается как скородел.
А вот деликатность, с которой в меню осовременили отечественную классику — наоборот, более, чем уместная: пельмени и блины изменили без лишних спецэффектов. Первые есть как просто с маслом и сметаной, так и с омулем и муксуном, вторые — как пшеничные с икрой, так и льняные с копченой олениной. Творческие замыслы еще проходят проверку гостями. Ржаные вареники с сулугуни, творогом и зеленью очень хороши начинкой, но рядом зря налили море кефирной субстанции — она слишком жидка для соуса и остужает блюдо еще по дороге к столу. Мусс из копчёной нерки с красной икрой идет с зеленью, которая почти вся — укроп, хотя конкретно эта трава в сопровождение немного суховатому рыбному рылету не слишком подходит. Цыпленок тапака с изюмом и грушей — брусочки филе в специях, но без хрустящей корочки, которую сулило название.
Если на тарелке может быть элемент неожиданности, то местные домашние настойки — русская рулетка, в который ты всегда вытаскиваешь счастливый билет, правда тоже всегда разный: на грецком орехе — терпкая и крепкая до 40ºC, гречишная — полегче, но остро-пахучая, свекольная — мегапиткая за счет небольшого градуса и добавления клюквы.
Фото: Александр Огурцов
Редакционный инсайд от Анастасии Павленковой
- В связи с открытием ресторана свое первое интервью именно для «Собака.ru» дала семья Музиль, совладельцы бань: почитать его и посмотреть съемку можно здесь.
- Копчения, сладости и мороженое в планах продавать в собственной гастрономической лавке. Летом откроется терраса, а часть меню будет доступна в классах Дегтярных бань. В «Банщиках», кстати, есть позиции, которые, наоборот, родом из парных — например, совершенно потрясающий духовитый белый квас, который много лет наливают банщикам.
- У Дегтярных бань статус самых современных и, поэтому звездных: здесь бывают Юрий Колокольников, Вячеслав Малафеев, Данни, Федор Емельяненко, Александр Цекало, а команда СКА во главе с Ильей Ковальчуком так вообще чаще всего звонит бронировать парные из раздевалки после матча.
- Символ ресторана — банный лист — не только встречается как номерок в гардеробе, но и на тарелках, которые на заказ для заведения выполнила студия «Матчасть»: они же, кстати, делали посуду для «Тартар-бар».
|Ресторан «Банщики»
Дегтярная ул., 1А
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