А вот деликатность, с которой в меню осовременили отечественную классику — наоборот, более, чем уместная: пельмени и блины изменили без лишних спецэффектов. Первые есть как просто с маслом и сметаной, так и с омулем и муксуном, вторые — как пшеничные с икрой, так и льняные с копченой олениной. Творческие замыслы еще проходят проверку гостями. Ржаные вареники с сулугуни, творогом и зеленью очень хороши начинкой, но рядом зря налили море кефирной субстанции — она слишком жидка для соуса и остужает блюдо еще по дороге к столу. Мусс из копчёной нерки с красной икрой идет с зеленью, которая почти вся — укроп, хотя конкретно эта трава в сопровождение немного суховатому рыбному рылету не слишком подходит. Цыпленок тапака с изюмом и грушей — брусочки филе в специях, но без хрустящей корочки, которую сулило название.

Если на тарелке может быть элемент неожиданности, то местные домашние настойки — русская рулетка, в который ты всегда вытаскиваешь счастливый билет, правда тоже всегда разный: на грецком орехе — терпкая и крепкая до 40ºC, гречишная — полегче, но остро-пахучая, свекольная — мегапиткая за счет небольшого градуса и добавления клюквы.

Фото: Александр Огурцов