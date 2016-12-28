Кухня

Чуть ли не главное, что нужно знать про Beefzavod: все мясо здесь — а это редкость — сухой выдержки, то есть туши готовили в специальных камерах. Вместе это значит, что у него вкус гораздо более концентрированный и есть, как готовится, что пожевать. Соответственно, премиальные и альтернативные отрубы здесь каждый являют свои характеры куда ярче, чем обычно, так что разные стейки могут быть совсем непохожей едой. Например, стейк bavette d'aloyau (здесь все названия отрубов на французском) из внутренней стороны пашины рядом с фланком — с мощнейшими длинными волокнами, с активным говяжьим духом и сверхсочный. Fausse araignée (спайдер стейк), мышца находится внутри тазоберенного отдела и почти не нагружается — асимметричный небольшой кусок, с читаемой корочкой, мягкий, упругий и с печеночной ноткой.

Качество исходного продукта настолько внушает доверие, что в меню включили батутту — просто отбитое иголками мясо с каплей оливкового масла. В Beefzavod едят корову действительно целиком — тем более, из зала видно и сами туши, и как их разделывают. В блюда идут печень — на гриле и со шпинатом, язык — тонкими слайсами с каперсами, ребра — томленые в пряном соусе. В качестве альтернативы говядине готовят цыпленка, стейк из тунца и едва отваренные овощи крудите.