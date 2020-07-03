В только что открывшемся корпусе «Дом 12» на Новой Голландии заработало Cococo bistro — третья реинкарнация одного из главных ресторанных проектов города. Анна Коварская специально для «Собака.ru» одной из первых побывала там и рассказывает, как устроено новое заведение неизменного тандема ресторатора Матильды Шнуровой и бренд-шефа Игоря Гришечкина.
Из чего состоит новый Cococo bistro Матильды Шнуровой на Новой Голландии?
На Новой Голландии открылось Cococo bistro (подробнее о том, как велась работа над проектом в разгар пандемии — читайте в Дневнике Матильды Шнуровой на нашем сайте) — переходишь 1-й мост Круштейна через Адмиралтейский канал, мимо зеленой травы и цветочных клумб, и ты у цели. Cococo bistro — лишь часть небольшой империи Матильды Шнуровой в корпусе «Дом 12», что у Крюкова канала, в монументальном отреставрированном здании середины позапрошлого века. Следующим этапом в соседнем помещении планируют запуск Cococouture — ресторана высокой кухни. И бистро, и будущий ресторан располагаются на первом этаже, на втором — производственные и заготовочные цеха, столовая для персонала.
Дизайн Cococo bistro делала команда DA Architects — внутри восстановленный исторический кирпич, винтаж на стиле, люстры с претензией, восьмиметровые окна в пол, выстланный старинной доской. Умение команды — делать проект так, будто он был здесь всегда, и этого места точно не хватало Новой Голландии. Пока работает только терраса под раскидистыми кленами, и когда выходит солнце, лучи достают через кроны деревьев и гуляют по маленьким столикам.
Cococo bistro — третья реинкарнация Cococo после локаций на Вознесенском проспекте и улицы Некрасова. Первое, что приходит в голову, — хиты из меню Cococo оставили. Апологетам «Завтрака туриста» и «Каши из топора» — увы, в будущее эти позиции не взяли. Почти вся еда новая, просто некоторые блюда изменились в подаче. Цены в меню крутятся вокруг цифр «300-400»; за куриную домашнюю лапшу с яйцом и рулетом просят 310, за мясную тарелку из рустикальной салями, пастрами, рулета из копченой грудинки и пряной свиной колбасы с паприкой и перцем (колбасу, как пасту, надо намазывать на хлеб), — 450. Самое дорогое в меню — утиная грудка с соусом хойсин за 980 руб.
В своем новом доме на Новой Голландии бренд-шеф Игорь Гришечкин выступает в привычном амплуа. Которое даже не совсем new russian cuisine, хотя и оно тоже. Какую еду готовит перфекционист Гришечкин? Свою собственную. При этом в каждой тарелке делает сто вещей, играет сразу на нескольких досках. Никогда не забывает о вкусах детства: молодая картошка с укропом и малосольными (битыми) огурцами, разноцветные пельмени с индейкой. Переворачивает блюдо с ног на голову — безупречный свекольник из печеной свеклы и черной смородины со «сметаной» из кокосового молока с клубникой и маслом из молодой елки. С уважением относится к джанкфуду — куриный шницель с золотистой фритюрной корочкой, хот-дог на пушистой булочке с рукодельной сосиской вайс-вюрст. Дает жесткую иронию: ответ Макдаку, коктейль из сметаны и сезонных помидоров с идеальной (практически по Блюменталю) картошкой фри, сдобренной трюфельной солью и пудрой из сушеного лука. Но в каждой тарелке находит тот самый деликатный баланс смысла и новаторства.
Итак, на солнечной террасе Cococo bistro брать непременно: тот самый томатный молочный коктейль (в бутылочке, вкус бабушкин) с картошкой фри. Молодые фермерские морковки с редисками и хумусом по мотивам бородинского хлеба (есть руками). Хлеб трех видов: цельзозерновой, наркотический серый тартин, бородинский с маслом. И бургер, который уже в каждом втором заказе, — на самодельной бриоши с говяжьей котлетой, лепестком соленого огурца и расплавленного чеддера, «рюшами» из зеленого салата, красным луком и соусом из помидоров, аджики и домашнего майонеза. Не забываем, что вокруг — парк, так что тот же бургер можно есть прямо в траве.
Пекарским цехом, где пекут свой хлеб и скоро будут круассаны и даниши, донаты к кофе, заведует шеф-пекарь Иван Забавников (Pane). За кондитерский цех в ответе шеф-кондитер Ирина Лылова («Гастрономика»). Шеф-повар Константин Сычов. Про цены на вино — побокальники начинаются от 430 рублей за испанское белое и 350 за российское каберне, бутылки от 2100 руб. В ближайшие выходные терраса Cococo bistro работает с 17 часов, со понедельника — с 12 дня.
Игорь Гришечкин
Бренд-шеф Cococo Bistro:
«В конце марта, накануне официального закрытия всех ресторанов, мы в плановом режиме закрыли Cococo на Вознесенском проспекте и весь карантин строились на новом месте. Непростое для многих наших коллег по цеху время мы провели в слаженной работе, без потрясений. Весь коллектив сохранили, чему я безмерно рад.
Мы только открылись и пока адаптируемся к новому месту и постоянно меняющимся условиям. В Cococo bistro готовим максимально простую и понятную еду — simple & delicious с моим авторским видением. Возможно, от бистро будет работать доставка и точно будем предлагать блюда навынос. Еду fine dining мы представим в Cococouture, в ресторане высокой кухни с гастросетами.
У нас каждый сможет найти что-то для себя. В бистро готовим доступную и качественную еду на каждый день, и уже сейчас ей можно наслаждаться на прекрасной летней террасе! Когда мы решили, что хотим иметь свой хлеб и свою выпечку, свой кондитерский и мясной цеха, пригласили профессионалов. Рукодельный хлеб и потрясающие круассаны, даниши нам делает Иван Забавников, ими будем угощать гостей на завтраках, которые планируем к запуску. За кондитерскую часть отвечает Ирина Лылова. Домашние колбасы, салями и мясные деликатесы — Дмитрий Щигель. И, конечно, моя правая рука — шеф-повар Константин Сычев».
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