Из чего состоит новый Cococo bistro Матильды Шнуровой на Новой Голландии?

На Новой Голландии открылось Cococo bistro (подробнее о том, как велась работа над проектом в разгар пандемии — читайте в Дневнике Матильды Шнуровой на нашем сайте) — переходишь 1-й мост Круштейна через Адмиралтейский канал, мимо зеленой травы и цветочных клумб, и ты у цели. Cococo bistro — лишь часть небольшой империи Матильды Шнуровой в корпусе «Дом 12», что у Крюкова канала, в монументальном отреставрированном здании середины позапрошлого века. Следующим этапом в соседнем помещении планируют запуск Cococouture — ресторана высокой кухни. И бистро, и будущий ресторан располагаются на первом этаже, на втором — производственные и заготовочные цеха, столовая для персонала.

Дизайн Cococo bistro делала команда DA Architects — внутри восстановленный исторический кирпич, винтаж на стиле, люстры с претензией, восьмиметровые окна в пол, выстланный старинной доской. Умение команды — делать проект так, будто он был здесь всегда, и этого места точно не хватало Новой Голландии. Пока работает только терраса под раскидистыми кленами, и когда выходит солнце, лучи достают через кроны деревьев и гуляют по маленьким столикам.