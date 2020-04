Матильда Шнурова откроет на Вознесенском проспекте ресторан Bio My Bio. В меню — никакого сахара, глютена и лактозы

Гипатия петербургской гастрономии Матильда Шнурова в своем новом проекте Bio My Bio в отеле So Sofitel обещает доказать, что здоровая еда — это не скучно. Уверены, докажет! В этих самых стенах она решала задачи и посложнее: утвердила существование новой русской кухни, приведя свой ресторан «Кококо» прямиком в рейтинг The World's 50 Best Restaurants.