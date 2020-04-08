Гипатия петербургской гастрономии Матильда Шнурова в своем новом проекте Bio My Bio в отеле So Sofitel обещает доказать, что здоровая еда — это не скучно. Уверены, докажет! В этих самых стенах она решала задачи и посложнее: утвердила существование новой русской кухни, приведя свой ресторан «Кококо» прямиком в рейтинг The World's 50 Best Restaurants.
Матильда Шнурова откроет на Вознесенском проспекте ресторан Bio My Bio. В меню — никакого сахара, глютена и лактозы
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Режис Тригель и Матильда Шнурова
Хумусы (в том числе оригинальные версии — со свеклой и черешней, морковью и мятой или брокколи и васаби), гуакамоле и тапенады, раздел с крудо — карпаччо, тартарами и севиче, боулы — на основе киноа, риса и чечевицы, всевозможные супы, а еще мясо, рыба, морепродукты и овощи, из которых, точно из конструктора, можно будет собрать свой идеальный набор для гриля. Формула здорового питания, которого решено придерживаться в ресторане, не предполагает ограничения в выборе продуктов и блюд (здоровым может быть и бургер!) и касается только техник. В Bio My Bio минимизируют тепловую обработку, отдадут предпочтение локальным и сезонным продуктам, сократят количество соусов, а полностью исключат лишь три компонента — сахар, глютен и лактозу.
Реализовывать комбинацию на практике будет француз Режис Тригель, экс-шеф московских ресторанов «Brasserie Мост», Sixty и бара «Стрелка». На кухне временно закрывшегося «Кококо» (третья версия ресторана, напомним, скоро заработает на Новой Голландии) он обновляет оборудование: например, там уже появился новый гриль, для которого вместо обычного станут использовать уголь из виноградной лозы. А на рельсы ЗОЖа шеф обещает перевести даже гостиничный завтрак-буфет: всю выпечку впредь будут делать только на безглютеновой муке, в том числе рисовой, гречишной и льняной, полностью пересмотрят ассортимент сыров (теперь они будут исключительно безлактозными!) и десертов — готовить без сахара будут и ромовую бабу, и лимонный пирог, и даже шоколадный фондан.
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Bio My Bio
Текст: Саша Иорданов
Фото: Антон Рудзат
На Режисе Тригеле: рубашка Palm Angels, брюки Dries Van Noten (все — ДЛТ); на Матильде Шнуровой: жакет Off-White, топ Balmain, брюки Phillip Lim, туфли Gianvito Rossi (все — ДЛТ).
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