Матильда Шнурова откроет на Вознесенском проспекте ресторан Bio My Bio. В меню — никакого сахара, глютена и лактозы

Реализовывать комбинацию на практике будет француз Режис Тригель, экс-шеф московских ресторанов «Brasserie Мост», Sixty и бара «Стрелка». На кухне временно закрывшегося «Кококо» (третья версия ресторана, напомним, скоро заработает на Новой Голландии) он обновляет оборудование: например, там уже появился новый гриль, для которого вместо обычного станут использовать уголь из виноградной лозы. А на рельсы ЗОЖа шеф обещает перевести даже гостиничный завтрак-буфет: всю выпечку впредь будут делать только на безглютеновой муке, в том числе рисовой, гречишной и льняной, полностью пересмотрят ассортимент сыров (теперь они будут исключительно безлактозными!) и десертов — готовить без сахара будут и ромовую бабу, и лимонный пирог, и даже шоколадный фондан.

Bio My Bio

Адрес: Вознесенский пр., 6

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Текст: Саша Иорданов

Фото: Антон Рудзат

На Режисе Тригеле: рубашка Palm Angels, брюки Dries Van Noten (все — ДЛТ); на Матильде Шнуровой: жакет Off-White, топ Balmain, брюки Phillip Lim, туфли Gianvito Rossi (все — ДЛТ).

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