Команда El Copitas открывает по соседству с баром фирменный шоу-рум

совладелец El Copitas Bar

«Первого января мы открываем шоу-рум и в нем будет работать тату-мастер: первые пять дней он будет бить татухи с символом El Copitas нашим самым близким друзьям, партнерам и коллегам. Уже есть пять человек в мире, которые набили наши лого, и в честь пятилетия – как-никак годовщина – мы решили сделать такой подарок себе и товарищам.

После того, как тату-история закончится, мы будем делать открытие. Это будет условно El Copitas 2.0 – шоу-рум, поделенный на несколько направлений. Направление первое – это безалкогольные спириты. Это сейчас большой тренд во всем мире – безалкогольные кальвадос, джин и так далее. Когда к нам приходят гости, которым важен ЗОЖ, осознанность, осмысленность – все дела, нам это очень нравится. И мы хотим, чтобы они могли попробовать не просто лимонадики, но получить свой «Манхеттен» или «Джин-Тоник». У нас будет порядка 20 разных напитков в линейке.

Второе – это какой-то очень экспериментальные, необычный, сложный алкоголь. Мы соберем здесь всевозможные партнерские алкоголи из разных дистиллерий, винокурен, ферментационных комнат.



А еще у нас будут стоять два grow box – это такие мини-оранжереи, в которых можно в рекордные сроки вырастить зелень из любых регионов – из Латинской Америки, Азии и так далее. И мы будем использовать их, чтобы можно было украсить или применить в приготовлении коктейлей эту выращенную прямо у нас зелень».