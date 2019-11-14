Специально для «Собака.ru»:

Над приложением мы долго и упорно работали в течение двух лет. Я старался подобрать команду, которая примет проект так же как я, разделит философию и трепетное отношение к проекту. К этому приложению мы подошли основательно, изучив рынок виртуальных знакомств в разных странах мира. В планах запустить сервис по всему миру.

Мы создали механику, которая сократит время на поиск пары, собеседника или компании. Поскольку пользователи в приложении приглашают друг друга на свидания и первые встречи в свои любимые заведения, которые они указали при регистрации, мы придумали наш слоган: «Самое вкусное приложение для знакомств» и логотип, на котором изображены два чокающихся бокала.