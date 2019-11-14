Команда разработчиков ИТМО во главе с Яном Славкиным создала приложение для знакомств Firstep. С помощью сервиса можно пригласить человека на первое свидание в его любимое заведение — например, бар или ресторан.
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Команда разработчиков ИТМО во главе с Яном Славкиным создала приложение для знакомств Firstep. С помощью сервиса можно пригласить человека на первое свидание в его любимое заведение — например, бар или ресторан.
При регистрации в приложении Firstep необходимо указать три любимых заведения в городе — позже их можно при необходимости изменить в настройках. Пользователи отправляют приглашение на первое свидание в одно из заведений, ответить на которое можно в течение 24 часов — по истечении времени оно удалится. Открыть переписку можно только после принятия приглашения.
Команда разработчиков приложения Firstep состоит из программистов, дизайнеров, финансистов и маркетологов ИТМО. Как рассказал «Собака.ru» создатель проекта Ян Славкин, идея создать приложение появилась в 2017 году — во время совместной стажировки от Массачусетского технологического университета.
Специально для «Собака.ru»:
Над приложением мы долго и упорно работали в течение двух лет. Я старался подобрать команду, которая примет проект так же как я, разделит философию и трепетное отношение к проекту. К этому приложению мы подошли основательно, изучив рынок виртуальных знакомств в разных странах мира. В планах запустить сервис по всему миру.
Мы создали механику, которая сократит время на поиск пары, собеседника или компании. Поскольку пользователи в приложении приглашают друг друга на свидания и первые встречи в свои любимые заведения, которые они указали при регистрации, мы придумали наш слоган: «Самое вкусное приложение для знакомств» и логотип, на котором изображены два чокающихся бокала.
Приложение Firstep доступно для iOS.
Напомним, в сентябре «ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina. Основой механики нового сервиса станут видеозвонки и видеоистории — для того, чтобы начать общаться, пользователи должны решиться посмотреть друг на друга. А «Сбербанк» запустил мобильное приложение SberFood — сервис для похода в рестораны. С его помощью пользователи могут забронировать столик в интересующем их месте, заранее заказать еду и даже оплатить счет — в том числе бонусами.
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