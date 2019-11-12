Матильда Шнурова: «Я сразу ставила целью попасть с „Кококо“ в мировой рейтинг, но на это потребовалось семь лет»

Можно долго кружить вокруг да около, но я спрошу сразу: после развода у тебя началась совсем другая жизнь — будто плотину прорвало.

Я процитирую фразу из фильма Вуди Аллена «Вики, Кристина, Барселона»: «Настоящая взрослая жизнь личности начинается, когда ты не только понимаешь, чего не хочешь, но и понимаешь, чего же ты хочешь». Энергия начнет правильно аккумулироваться, только если ты возьмешь на себя ответственность за свою жизнь. Ответственность — это и управление, и принятие, и отпущение, и прощение. Она предполагает колоссальные трансформации как результат мощной внутренней работы. Я всегда осознавала себя ресурсной женщиной, просто раньше моя энергия была направлена на «Ленинград», Сергея Шнурова и общие проекты, а сейчас она тратится конкретно на меня. Когда мы познакомились, мне было 20 лет. Я занималась всем: семьей, бытом, юридическими и финансовыми вопросами, но в наших отношениях не было партнерства, которое теперь мне просто необходимо.