1 ноября стартует VII Петербургский ресторанный фестиваль. Участниками стали более 50 заведений города — от кафе «Мечтатели» на набережной Фонтанки до свежего Memo на Малой Морской улице. В меню можно найти сеты за 990 и 1990 рублей, тема которых в этом году развернется «вокруг света».
«Мечтатели», Memo и Hunt стали участниками VII Петербургского ресторанного фестиваля
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Авторский сет «Мечтатели»
Тема этого года — «Вокруг света». Участники фестиваля представят специальное сет-меню по фиксированной стоимости в 990 и 1990 рублей. Среди позиций можно найти лангустов с виноградом или севиче из тунца, мексиканский суп с тремя видами колбасок, запеченный камамбер с малиновым соусом, черноморские мидии, а также экзотические блюда — сингапурский биск, панир масала или сморреброд с камчатским крабом.
VII Петербургский ресторанный фестиваль пройдет с 1 по 30 ноября. В числе участников фестиваля кафе «Мечтатели», Kuznya House, ресторан Hunt, Memo, Bilbao, «Северянин» и другие. Полный список можно посмотреть здесь.
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