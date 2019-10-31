«Мечтатели», Memo и Hunt стали участниками VII Петербургского ресторанного фестиваля

Тема этого года — «Вокруг света». Участники фестиваля представят специальное сет-меню по фиксированной стоимости в 990 и 1990 рублей. Среди позиций можно найти лангустов с виноградом или севиче из тунца, мексиканский суп с тремя видами колбасок, запеченный камамбер с малиновым соусом, черноморские мидии, а также экзотические блюда — сингапурский биск, панир масала или сморреброд с камчатским крабом.

VII Петербургский ресторанный фестиваль пройдет с 1 по 30 ноября. В числе участников фестиваля кафе «Мечтатели», Kuznya House, ресторан Hunt, Memo, Bilbao, «Северянин» и другие. Полный список можно посмотреть здесь.

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