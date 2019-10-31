В ресторане Harvest представили новую коктейльную карту, автором которой выступил Никос Бакулис — лучший бартендер Греции по версии Diageo Reserve World Class и совладелец афинского бара The Clumsies, в этом году занявшего шестое место в рейтинге World’s 50 Best Bars. Основой пяти коктейлей стали российские продукты, которые можно найти на продуктовых рынках Петербурга — медовая пыльца, саган-дайля, репа, клюква и даже квас.
В ресторане Harvest представили новую коктейльную карту от Никоса Бакулиса
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Никос Бакулис
Для создания коктейльной карты Никосу потребовалось два дня — совместно с командой Duo Band бантендер посетил Сытный рынок и там нашел необходимые ингредиенты, в том числе – весенний цветочный мед, который использован во всех миксах.
Карта Никоса Бакулиса для Harvest состоит из пяти коктейлей: Apple на основе рома с русскими ягодами и взбитым яблочным соком, Mandarin с мандариновой текилой и розовым лимонадом, Honey с джином, ромашковым вином и маринованной в медовом уксусе репой, а также Beetroot со свекольно кокосовым вермутом, виски и бурбоном и – самого необычного – Mushroom с ромом, хересом, колой, квасом и солеными грибами.
Стоимость любого коктейля составляет 490 рублей.
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Harvest
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