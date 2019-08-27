Ресторан «Белка» шеф-повара Александра Бельковича закрывается
Стало известно, что ресторан «Белка» – совместный проект шеф-повара Александра Бельковича и ресторанной группы Ginza Project – закроется в первой половине сентября. Причиной такого решения – стал окончательный переезд шеф-повара в Москву. Как сообщили «Собака.ru» представители Ginza Project, в данный момент рассматривается возможность запуска на месте «Белки» нового заведения — с другой концепцией и шефом.
Александр Белькович
Шеф-повар ресторана «Белка»
«Белка» — мой первый проект, открытый в статусе авторского совместно с Ginza Project, где в 2015 году я стал партнером и начал мощное развитие карьеры, в том числе и на телевидение. Последние пару лет именно «Белка» была элементом, который держал мою связь с Питером, но в этом году я принял важное решение. Я благодарен гостям, за эти годы полмиллиона человек были у нас, и это круто для первого авторского проекта! Я благодарю свою команду за отдачу, за сотни новых блюд! Все наши премии и награды - благодаря вам!
Сейчас настало время выбирать: ведь не может быть авторского ресторана без автора, а московские телевизорные проекты требуют от меня все большей погруженности. Решение приостановить проект «Белка» стало вполне логичным шагом, ведь ресторан любим гостями, и расставание на такой позитивной ноте даёт мне все шансы на возращение проекта в другом формате или месте.
Ginza Project вырастила множество успешных и талантливых специалистов, и я благодарен Вадиму, что он с пониманием относится к моему решению, и наши отношения сохранятся. Не знаю, что будет на месте ресторана «Белка», уверен, откроется новый крутой проект. Дождёмся подробностей от Ginza Project.
Напомним, что «Белка» открылась на Петроградской стороне осенью 2015 года. Это был авторский проект Александра Бельковича. В рамках премии «ТОП 50» шеф-повар рассказывал о работе над собственным теле-шоу, отношениях с окружающими и любви к еде.
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