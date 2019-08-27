Шеф-повар ресторана «Белка»

«Белка» — мой первый проект, открытый в статусе авторского совместно с Ginza Project, где в 2015 году я стал партнером и начал мощное развитие карьеры, в том числе и на телевидение. Последние пару лет именно «Белка» была элементом, который держал мою связь с Питером, но в этом году я принял важное решение. Я благодарен гостям, за эти годы полмиллиона человек были у нас, и это круто для первого авторского проекта! Я благодарю свою команду за отдачу, за сотни новых блюд! Все наши премии и награды - благодаря вам!

Сейчас настало время выбирать: ведь не может быть авторского ресторана без автора, а московские телевизорные проекты требуют от меня все большей погруженности. Решение приостановить проект «Белка» стало вполне логичным шагом, ведь ресторан любим гостями, и расставание на такой позитивной ноте даёт мне все шансы на возращение проекта в другом формате или месте.

Ginza Project вырастила множество успешных и талантливых специалистов, и я благодарен Вадиму, что он с пониманием относится к моему решению, и наши отношения сохранятся. Не знаю, что будет на месте ресторана «Белка», уверен, откроется новый крутой проект. Дождёмся подробностей от Ginza Project.