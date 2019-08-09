В кластере «Севкабель Порт» пройдет фестиваль барбекю Smoke & Fire
17 и 18 августа в кластере «Севкабель Порт» пройдет фестиваль барбекю Smoke & Fire, который организует ресторанная группа Dreamteam Алексея Бурова и Павла Коккова (SmokeBBQ, «Траппист», «Форно Браво», «Фарш & Бочка»).
В рамках мероприятия на площадке фестиваля установят больше 30 самых популярные в мире аппаратов для приготовления барбекю, на которых будут жарить мясо, рыбу, овощи, готовить похлебки и паэльи. В образовательной части программы свои мастер-классы дадут главные российские мастера барбекю — Рома Редман (Сhuck), Евгений Белозеров (Hunt), Дмитрий Трушкин (Il Lago dei Cighi), Алексей Каневский (Dreamteam), Максим Торганов (BeefZavod) и Эдуард Погосов (Бекон & John). Им составят компанию команда бара El Copitas, часть участников которой сейчас устраивают гест-бартендинги в Восточной Европе, шеф-повара Дмитрий Блинов и Антон Исаков, винодел Павел Швец и другие гастроэнтузиасты.
Особое внимание на фестивале уделят вопросам экологии. Команда Smoke & Fire организует сбор и переработку стекла и обеспечит всех гостей и участников биоразлагаемой посудой. С лекцией, посвященной концепции zero waste, выступит бартендер El Copitas Евгения Зарукина — она ввела раздельный сбор мусора в петербургском общепите.
Smoke & Fire
Когда: 17 и 18 августа, с 12:00 до 22:00
Где: «Севкабель Порт», Кожевенная улица, д. 40
Стоимость: бесплатно
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