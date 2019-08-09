17 и 18 августа в кластере «Севкабель Порт» пройдет фестиваль барбекю Smoke & Fire, который организует ресторанная группа Dreamteam Алексея Бурова и Павла Коккова (SmokeBBQ, «Траппист», «Форно Браво», «Фарш & Бочка»).

Особое внимание на фестивале уделят вопросам экологии. Команда Smoke & Fire организует сбор и переработку стекла и обеспечит всех гостей и участников биоразлагаемой посудой. С лекцией, посвященной концепции zero waste, выступит бартендер El Copitas Евгения Зарукина — она ввела раздельный сбор мусора в петербургском общепите.

Smoke & Fire

Когда: 17 и 18 августа, с 12:00 до 22:00

Где: «Севкабель Порт», Кожевенная улица, д. 40

Стоимость: бесплатно