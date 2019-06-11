Фестиваль Gourmet Days пройдет в Петербурге с 11 по 15 июня

Ради фестиваля Gourmet Days петербургские рестораторы каждый год — в этот раз с 11 по 15 июня — привозят отличных зарубежных поваров, чтобы те в гостях у местных шефов приготовили крутейшие ужины. Дополнительная программа — паблик-токи, мастер-классы, афте- и препати. При этом придумавшие это событие Алена Мельникова, Вадим Лапин, Алексей Буров, Дмитрий Блинов и Артем Цхакая делают ставку не на мишленовских гостей, а на перспективные таланты, имена завтрашнего дня. И в выборе гастролеров не ошибаются. Судите сами: летом 2018-го Гарима Арора, только открыв свой Gaa в Бангкоке, готовит на Gourmet Days у Дмитрия Богачева в Mr. Bo банановый хлеб, а сегодня она лучшая женщина — шеф-повар Азии, ее ресторан — 16-я строчка в списке Asia's 50 Best. И все же регалии на фестивале не ставят во главу угла — гостей каждый участник выбирает по духу: скажем, в Smoke BBQ и Beefzavod гастролируют не певцы файндайнинга, а пит-мастера и мясники.

О конкуренции на время фестиваля не может быть и речи: рестораторы рекомендуют друг друга гостям и могут уступить бронь. Хотя каждый привозит шефа за свой бюджет, упрочить славу Петербурга как столицы гастротуризма — важнее. Развиваться событию помогают друзья — гастрономический виски из самого сердца Шотландии The Singleton, бренды illy, S. Pellegrino и Acqua Panna. Наконец, команда Gourmet Days учится и растет. Например, в 2017 году сеты состояли из блюд приглашенного и принимающего поваров. Гармоничный ужин не складывался, повар-хозяин не успевал и ассистировать гостю, и заниматься своей едой. От схемы отказались — теперь сет полностью по меню гастролера.

В 2019-м снова новшества: с 1 по 16 июня не только в общепите участников, но и в ресторанах, разделяющих миссию ивента, будут кормить специальным сетом за 1500 рублей. Обязательно станьте частью фестиваля — благодаря ему город на пару дней превращается в классный круглосуточный фуд-кемп. Повара с радостью общаются с гостями, уезжая на афтепати одной большой компанией. А в барах можно встретить нью-йоркских гастрокритиков: в ресторанную историю Петербурга уже вписано исполнение на Gourmet Days российского гимна а капелла Джимом Лофдалом из гонконгского Frantzen’s Kitchen и Дмитрием Блиновым на кораблике в шесть утра.

Текст: Анастасия Павленкова

Фото: архивы пресс-служб