Ресторан Birch стал лауреатом международной премии «Пальмовая ветвь»-2019

Вчера, 22 апреля, в Москве прошел финал Международной премии «Пальмовая ветвь» ресторанного бизнеса–2019, в результате ресторан Birch (кстати, победитель нашей ресторанной премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге»-2018 ). Его обошел московский проект «Горыныч». Среди номинантов «Пальмовой ветви», кстати, кроме Birch был еще один петербургский проект — ресторан Bourgeois Bohemians Артема Гребенщикова. Всего экспертное жюри выбрало девять лучших проектов, главный критерий отбора которых — открытие заведения с уникальной концепцией за прошедший календарный год.

Ресторан Birch на Кирочной, 3 открылся в преддверии 2018 года. Заведение придумали четыре шеф-повара — Арслан и Мурад Бердиевы, Татьяна Крякунова и Александр Санжимитупов. В биографии Арслана — работа в Four Seasons, Schengen и победа в региональном конкурсе.S. Pellegrino Young Chef в 2016 году. Кухню повара заявляют как авторскую европейскую, с азиатским акцентом. В заведении два зала: основной и небольшой дегустационный с открытой кухней — часть посадок на ней прямо за стойкой, за которой готовят повара.

Bourgeois Bohemians появился на Виленском переулке, 15 в мае 2018 года. О шефе ресторана Артеме Гребенщикове, номинированном как один из лучших в Петербурге на премии «Что где есть в Петербурге» «Собака.ru», заговорили в 2016 году — в ресторане при Музее современного искусства Эрарта он придумал сопровождать выставки тематическими сетами: блюда и их креативная подача были созвучны экспозиции, будь то «Восхитительный мир Феллини» или фото руферов. Супрематические композиции из манго, поп-ап объекты из меренг — выпускник Института аэрокосмического приборостроения, казалось, на кухне может косплеить любой арт.

Основные критерии престижной международной награды «Пальмовая ветвь» — открытие первого ресторана с данной концепцией в период предыдущего календарного года, креативность, оригинальность и новизна концепции, быстрая окупаемость проекта и потенциальная возможность тиражирования концепции. Финалистами и номинантами стали девять ресторанных проектов — петербургские рестораны Birch и BoBo, московские Avocado Queen, Jpan, «Вермутерия», «Горыныч» и «Рыба моя», сочинский ресторан Barceloneta и «Шкаф. Кофе и вино» в Йошкар-Оле. Победители определятся 22 апреля в зале «Мир» на Цветном бульваре, где пройдет VI фестиваль ресторанных концепций PalmaFest.

Премия «Пальмовая ветвь» за лучшую ресторанную концепцию вручается с 1993 года, когда во Франции была основана ассоциация участников ресторанного рынка Leaders Club, которая быстро стала международным клубом рестораторов и их партнеров по фуд-индустрии. В России «Пальмовая ветвь» вручается с 2006 года и на сегодня объединяет более двух сотен самых интересных и успешных ресторанных концепций городов России.