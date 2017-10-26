29 октября на стадионе «Санкт-Петербург» Артем Балаев в коллаборации с ФК «Зенит» проведет фестиваль «О, да! Еда! Foodball-маркет на Крестовском». Мероприятие пройдет параллельно с матчем ФК «Зенит» - ФК «Локомотив». На фестивале будут представлены больше 40 гастропроектов: кафе-гастроном «Деловая колбаса», мясной бар Meat Makers, дальневосточный стрит-фуд «Пян-се», проект выпускников школы Le Cordon Bleu Bread & Meat, американско-еврейская мясная закусочная Dickman's Deli, домашний ресторан «На речке», азиатское стрит-кафе RA, бургерная «Фаршировка» и др. В течение дня будет работать pop-up киоск «Зенит», в котором будут представлены любимые блюда команды и блюда в сине-бело-голубых цветах. Также на фестивале представят специальное меню «Зенит», для которого фудкорты приготовят по одному блюду — посвящение футболистам или целым футбольным эпохам — они войдут в специальный раздел путеводителя по фестивалю.

«О, да! Еда! Foodball-маркет на Крестовском» откроется за три часа до матча - с 13:30, будет работать в течение матча — с 16:30 до 18:30, и два часа после — до 20:30.