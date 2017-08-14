Команда одного из 100 лучших в мире баров El Copitas из Петербурга добровольно стала санитарами электронной энциклопедии и редактирует страницы, посвященные коктейльной культуре.
Зачем петербургские бармены переписывают «Википедию»?
Правка сайта — не последний проект команды. Скоро у них выходит книга-учебник для барменов, в планах снимать видеоролики, где будут учить готовить коктейли в домашних условиях. С нового учебного года в Bartenders Faqtory стартуют новые образовательные программы для новичков и профессионалов. Для всех этих начинаний El Copitas строит новое помещения недалеко от площади Восстания — о процессе стройки они будут вести собственный блог.
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Артем Перук, основатель и ректор школы Bartenders Faqtory
Знания об алкогольной культуре мы получаем из первых рук: путешествуем по производствам мира и общаемся напрямую с владельцами брендов на этом рынке. Например, недавно вернулись из Нью-Йорка, где смотрели, как делают крафтовый бурбон: до нас конкретно этот производственный процесс русским еще не показывали. За 15 лет мы объездили почти весь земной шар. Кроме эмпирических наблюдений мы владеем историческими, теоретическими и практическими знаниями. Все, что мы наработали, систематизируем, а затем делимся накопленным опытом с коллегами — у нас есть свой сайт, где мы пишем про наше ремесло. Однако, когда человек забивает в поисковую строку название коктейля, первое, что он видит, это ссылка на "Википедию". Поэтому мы взялись и за нее. Кажется, что настоящий бартендер должен читать только специализированную литературу, а "Википедия" — это ерунда, для непрофессионалов. Но всё же это один из самых популярных сайтов, где можно найти любую информацию. Она не всегда качественная, поэтому многие люди относятся к порталу с прищуром: мы решили это исправить — расчистить "Википедию" и просветить людей.
Сейчас мы правим только старые материалы в русскоязычной "Википедии". На Западе уровень текстов в этой энциклопедии гораздо выше, а в России, из-за недостатка качественной информации, хромает. Как только мы наберем достаточно знаний, начнем писать статьи на английском и знакомить зарубежных коллег с особенностями русского бара. В России имеется своя специфика как в гастрономии, так и в напитках. У нас растут сорта винограда, которых больше нет нигде в мире. Есть свои самобытные производства водки, пива. Говорят, что бартендер в России появился как профессия недавно, но это не так. История отечественного бартендинга начинается с императорской России. У каждого правителя были свои предпочтения в алкоголе: Александр III любил шампанское «Кристаль» из черных и белых сортов вина, а Николай II уважал сливовницу из погребов великого князя Николая Николаевича. Часто из-за границы приглашали сомелье и барменов, чтобы на праздничных приемах на столе стояли лучшие напитки. Традиции русского бартендинга начали складываться с пушкинской эпохи, поэтому еще не известно, кто у кого должен поучиться.»
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Команда преподавателей Bartenders Faqtory
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Игорь Зернов, со-основатель El Copitas
Когда мы начинали менять статьи, ничего совсем бредового там не было. У сайта есть корректоры, которые все проверяют. Но встречались каламбуры: скажем, что текила — это водка из кактуса, но технически это совершенно не так.
Через "Википедию" мы пытаемся воздействовать на культуру с двух сторон. Для профессионалов пишем большие материалы, чтобы они лучше разбирались в своем деле, а гостям бара помогаем выбрать любимый коктейль. Поэтому доступное описание продукта — в шапке, там можно понять, что из себя представляет напиток и как его использовать. Технология же производства, нюансы и второстепенные подробности можно прочитать внизу статьи, под категориями. Чем лучше гости и бармены будут разбираться в баре, тем больше у нас работы.
Редактировать "Википедию" может каждый, надо просто зарегестрироваться и пройти авторизацию. Дальше вносишь свои изменения, их проверяют, и если все хорошо, то утверждают.»
Команда одного из ста лучших в мире баров по версии The World's 50 Best Bars и победители премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» давно ведут культуртрегерскую работу: у них работает школа для барменов Bartenders FAQtory. Очередной этап — добровольная работа над статьями «Википедии»: бартендеры правят существующие статьи про коктейли и планируют писать статьи о русской культуры пития на английском языке.
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