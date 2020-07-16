IKEA начнет продавать экодельки — экологичную версию своих фирменных фрикаделек

Несмотря на полностью растительный состав, вкус мяса в экодельках достигается за счет добавления грибов, помидоров и экстракта запеченных овощей, а текстура — благодаря гороховому белку. Экодельки будут доступны во всех российских ресторанах IKEA с 1 августа, стоимость нового блюда такая же, как и у обычных фрикаделек — 169 рублей за порцию с картофельным пюре, сливочным соусом и брусничным джемом.

«Ресторанный бизнес ИКЕА стремится вдохновлять людей на выбор более полезных и экологичных альтернатив. Для того чтобы людям было легче отдавать свое предпочтение такой еде, она должна быть не только вкусной, но и доступной. Для нас было важным, чтобы экодельки были для покупателей такими же доступными, как и обычные мясные фрикадельки, чтобы каждый мог их попробовать и сделать выбор в пользу еды, созданной с заботой о планете», — отметили в IKEA.

Напомним, IKEA в Петербурге начала принимать старую мебель. Ее переработают или отдадут нуждающимся. Ранее IKEA представила коллекцию роботизированной мебели для маленьких помещений Rognan. Компания также запустила проект «Квартиротека» — бесплатную библиотеку дизайн-проектом квартир в типовых домах. А еще проект «Домой с другом». На специальном разделе на сайте компании можно познакомиться с питомцами, которые нуждаются с хозяине — кошки и собаки из приютов, центров реабилитации, социальных проектов, фондов помощи и общественных организаций по защите животных.