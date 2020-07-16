Владельцы заведений общепита запускают общественное движение «Союз независимых рестораторов Санкт-Петербурга» и уже начали подготовку к его официальной регистрации. Цели объединения — защита интересов предпринимателей и работников, содействие органам власти и поддержка уникальных баров, ресторанов и кафе.
Владельцы заведений общепита объединились в Союз независимых рестораторов Петербурга
Сейчас к общественному движению присоединились владельцы и работники заведений I believe, «Бакунин», Every Dog, «Дегустатор», «Заря», Kiosk, «Бражник», Camorra, Redrum, Rockets&Bishops, «Ясли», Mr. Toad, «Место», «Бар 8», Suki, Saint espresso и «Фартук». От имени движения и его участников члены союза приглашают общественность к конструктивному диалогу, просят не политизировать сложившуюся ситуацию, не устраивать провокации и митинги от лица рестораторов Петербурга.
«Просим Губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова наложить вето на Проект закона Санкт-Петербурга: О внесении изменения в статью 5 Закона Санкт-Петербурга «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге», провести рабочую встречу с представителями нашего общественного движения, создать рабочую группу и доработать этот законопроект», — отмечают члены Союза независимых рестораторов Петербурга.
Среди целей объединения — защита интересов предпринимателей и работников, задействованных в сегменте малого общепита и смежных отраслях, поддержка семейного предпринимательства, малого и среднего бизнеса, оказание содействия в выявлении нарушений в сфере оборота алкогольной продукции среди предприятий общепита Петербурга, содействие органов государственной власти в борьбе с монополизацией рынка, а также поддержка и развитие привлекательности уникальных баров, ресторанов, кафе — как гастрономических достопримечательностей Петербурга для внутреннего и внешнего туризма.
Также можно присоединиться к движению, заполнив анкету участника по ссылке.
Напомним, в апреле 2020 года депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об ограничении продажи алкоголя в кафе, расположенных в многоквартирных домах — так называемых «наливайках» площадью до 20 квадратных метров. При этом субъекты Российской Федерации вправе в рамках местных законов устанавливать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции в жилых домах.
8 июля депутаты Законодательного Собрания Петербурга в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров, располагающихся в жилых домах. Автор инициативы Денис Четырбок призвал прислушаться к голосу петербуржцев, а не бизнеса, который «кошмарит жителей многоквартирных домов». Помощник Четырбока, Ростислав Сериков, посоветовал барам «просто исключить из меню алкоголь». Потери экономики Петербурга после закрытия баров из-за закона о «наливайках» превысят 630 миллионов рублей.
В Петербурге соберут рабочую группу по созданию правил для «авторских баров». Таким образом, в рамках закона о «наливайках», их могут «пощадить» — такие заведения выделят в отдельную группу, так как их деятельность не доставляет неудобств местным жителям.
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