Сейчас к общественному движению присоединились владельцы и работники заведений I believe, «Бакунин», Every Dog, «Дегустатор», «Заря», Kiosk, «Бражник», Camorra, Redrum, Rockets&Bishops, «Ясли», Mr. Toad, «Место», «Бар 8», Suki, Saint espresso и «Фартук». От имени движения и его участников члены союза приглашают общественность к конструктивному диалогу, просят не политизировать сложившуюся ситуацию, не устраивать провокации и митинги от лица рестораторов Петербурга.

«Просим Губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова наложить вето на Проект закона Санкт-Петербурга: О внесении изменения в статью 5 Закона Санкт-Петербурга «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге», провести рабочую встречу с представителями нашего общественного движения, создать рабочую группу и доработать этот законопроект», — отмечают члены Союза независимых рестораторов Петербурга.

Среди целей объединения — защита интересов предпринимателей и работников, задействованных в сегменте малого общепита и смежных отраслях, поддержка семейного предпринимательства, малого и среднего бизнеса, оказание содействия в выявлении нарушений в сфере оборота алкогольной продукции среди предприятий общепита Петербурга, содействие органов государственной власти в борьбе с монополизацией рынка, а также поддержка и развитие привлекательности уникальных баров, ресторанов, кафе — как гастрономических достопримечательностей Петербурга для внутреннего и внешнего туризма.

Также можно присоединиться к движению, заполнив анкету участника по ссылке.