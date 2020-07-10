«Медицинский блок считает, что эпидемиологическая ситуация неблагоприятна — высокий коэффициент распространения. Для нас последовательность понятна. Это общепит, это магазины в прикассовой зоне гипермаркетов, туристические сервисы, услуги в гостиницах, потом торговые центры», — рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

При этом чиновник отметил — с местами для пациентов с коронавирусом в больницах «все более-менее благополучно», а на каждое решение по снятию ограничений правительство города будет тратить по неделе.

Напомним, ранее правительство Петербурга рассматривало возможность открыть заведения общественного питания с 12 июля. Но при условии, если действующие меры по поэтапному снятию ограничений «приведут к ожидаемому эффекту». «Внимательно изучаем возможность открытия заведений общественного питания. Ориентируемся на 12 июля, если действующие меры приведут к ожидаемому эффекту», — заявил тогда вице-губернатор города Евгений Елин.

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновляют работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания.