Рестораторы Петербурга выступили против запрета продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров

«От принятия этого изменения пострадают все предприятия общественного питания средней площадью до 100 метров. В связи с особенностью планировок в старом фонде, помещений, в которых невозможно выделить больше метров для торгового зала, большинство. Многие из этих предприятий имеют историю успешной работы в течение 10 и более лет, они отмечены в путеводителях, международных, российских и городских ресторанных рейтингах. Наличие в Санкт-Петербурге таких предприятий общественного питания делает город современным, открытым и привлекательным для туристов из России и из-за рубежа», — говорится в обращении.

Под новый запрет попадают такие заведения как бар «Пиф-паф» на набережной канала Грибоедова, кафе-бар I`m Thankful for Today на Гороховой улице, бар «Хроники» на улице Некрасова, «Чебуреки и Рюмочная у Ларисы» на Рубинштейна и Литейном, бургерная «Бюро» на Жуковского и другие — всего авторы обращения перечислили около 100 заведений. Кроме того, от нового запрета возрастут потери бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов. Рынок недвижимости потеряет, по предварительным подсчетам, 114,8 миллионов рублей, бюджет Петербурга — 299,2 миллионов, Федеральный бюджет — 223,3 миллиона, локальный рынок сельскохозяйственной продукции — 437,7 миллионов. Суммарные потери составят 1,3 миллиарда рублей в год.

В качестве альтернативы запрету подписавшиеся под обращением предлагают обратить внимание на порядок лицензирования магазинов, специализирующихся на продаже алкоголя и «коррупцию вокруг таких магазинов» и ограничить режим их работы. Также предложено регулировать деятельность заведений общепита правилами и нормами СанПиН и ГОСТа, определять режим работы на стадии выдачи лицензии и дифференцировать время работы в зависимости от выбираемого рода деятельности. Кроме того, владельцы баров и ресторанов требуют создать рабочую группу для обсуждения проблем ночной торговли алкоголем — пригласить к участию в ней участников рынка питания, а непрофильные организации наоборот исключить.

«В настоящий момент нет конструктивного диалога между властью и специалистами сферы общепита. В ходе общественных слушаний в экспертах по вопросам лицензирования розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции ключевое предложение об увеличении минимальной площади зала обслуживания было внесено клубом единоборств «Сталинград» — организацией не имеющей отношения ни к сфере общепита, ни к защите интересов жителей многоквартирных домов. Вместо того, чтобы доработать и усовершенствовать существующий закон, учитывая интересы как бизнеса, так и граждан, предлагается просто запретить. Запрет создает, кроме всего прочего, все предпосылки к коррупции во всех инстанциях», — указывают подписавшиеся под обращением.

Напомним, в апреле 2020 года депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об ограничении продажи алкоголя в кафе, расположенных в многоквартирных домах — так называемых «наливайках» площадью до 20 квадратных метров. При этом субъекты Российской Федерации вправе в рамках местных законов устанавливать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции в жилых домах. В июне депутаты петербургского ЗакСа утвердили поправку, запрещающую продавать алкоголь в заведениях общепита с площадью зала обслуживания менее 50 квадратных метров.