Майский номер журнала «Собака.ru» доставят 35 лучших ресторанов Петербурга

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Героиней обложки и рубрики «Главное» в майском номере журнала «Собака.ru» стала Татьяна Черниговская – легендарный биолог, лингвист, семиотик, инициатор создания специализации «Психолингвистика» на базе филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, главный популяризатор науки в России, профессор и дважды доктор наук.

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