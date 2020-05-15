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Майский номер журнала «Собака.ru» доставят 35 лучших ресторанов Петербурга

Петербургские рестораны будут доставлять новый майский номер журнала вместе с заказом.

В акции участвует 35 лучших заведений города.

Вы можете получить журнал вместе с доставкой из следующих ресторанов:

Более подробную информацию можно получить при заказе.

Героиней обложки и рубрики «Главное» в майском номере журнала «Собака.ru» стала Татьяна Черниговская – легендарный биолог, лингвист, семиотик, инициатор создания специализации «Психолингвистика» на базе филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, главный популяризатор науки в России, профессор и дважды доктор наук. 

Подробнее узнать о том, чему посвящен новый номер можно здесь

Также доступна персональная доставка журнала.

 

 

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Саша Иорданов,
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