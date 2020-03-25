«Ночлежка» и Joly Woo запустили акцию ко Дню бездомного человека. Они меняют продукты первой необходимости на тарелку фо-бо

В обмен на тарелку фо-бо принимаются любые предметы в индивидуальной упаковке — от круп до лекарств. Особенно необходимы гречка, мясные и рыбные консервы, лапша и пюре быстрого приготовления, печенье и конфеты. Принести продукты можно в любое заведение сети JolyWoo — на улице Восстания, 12 (с 12:00 до 22:00), Загородном проспекте, 9 (с 12:00 до 22:00), Садовой улице, 4 (с 12:00 до 22:00) и на 8-й линии Васильевского острова, 25 (с 12:00 до 21:00).

Напомним, первый пункт обогрева в этом сезоне «Ночлежка» открыла 2 октября в Калининском районе, а спустя две недели — второй пункт обогрева на Васильевском острове. Ранее организация перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе.

Также благотворительная организация также открыла «Ночной приют», в котором круглый год могут переночевать 40 человек, а сотрудники «Ночлежки» выпустили пособие по психологической роботе с бездомными людьми.

Однако с 17 марта работа части проектов благотворительной организации «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, приостановлена «из соображений безопасности», связанных с пандемией коронавируса Covid-2019. Закрыты Консультационная служба, Культурная прачечная, Пункт выдачи, Душевая и группы поддержки.