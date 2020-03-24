Можно ли заразиться коронавирусом через еду? Объясняет эксперт центра эпидемиологии

Как рассказал Лебедев в интервью «Аргументам и фактам», через продукты питания коронавирус не передается — овощи, фрукты или хлеб не могут являться носителями заболевания. А вот на пластиковых или металлических поверхностях Covid-2019 некоторое время все-таки будет «жить» — согласно полученным данным, на поверхностях из нержавеющего металла он сохраняется дольше.

«Утверждать, что через продукты питания заразиться коронавирусом нельзя, я могу достаточно уверенно. Да, этот вирус новый, но мы знакомы с респираторными вирусами давно и каких только заражений не видели. Коронавирус не должен отличаться в технологиях передачи от вирусов гриппа, он тоже респираторный. И через продукты питания подобные вирусы никогда не передавались. Так что можно спокойно покупать овощи, фрукты, ягоды», — рассказал Лебедев. То же касается мяса, рыбы, курицы и других продуктов с влажной поверхностью.

Напомним, ранее в Роскачестве рассказали о том, как безопасно ходить в магазин за продуктами во время пандемии коронавируса, чтобы свести к минимум риск заражения. Помимо традиционных рекомендаций — например, держаться от других людей на расстоянии и не трогать лицо после контакта с различными поверхностями, эксперты советуют обезопасить себя и после возвращения домой.

В связи с эпидемией коронавируса врачи советуют как можно реже выходить из дома и поменьше посещать общественные пространства. От привычных походов по магазинам тоже следует по-возможности воздержаться. «Собака.ru» уже рассказывала, что из еды стоит иметь дома во время карантина, а теперь собрала гид по сервисами, предлагающим услугу доставки продуктов на дом.