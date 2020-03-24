Основной путь распространения новой коронавирусной инфекции Covid-2019 — от человека к человеку. Однако контактно-бытовым путем вирус также может передаваться — например, если прикоснуться к поверхности, на которую он попал, а после этого к лицу. Однако можно ли заразиться коронавирусом через еду? Объясняет ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Можно ли заразиться коронавирусом через еду? Объясняет эксперт центра эпидемиологии
Как рассказал Лебедев в интервью «Аргументам и фактам», через продукты питания коронавирус не передается — овощи, фрукты или хлеб не могут являться носителями заболевания. А вот на пластиковых или металлических поверхностях Covid-2019 некоторое время все-таки будет «жить» — согласно полученным данным, на поверхностях из нержавеющего металла он сохраняется дольше.
«Утверждать, что через продукты питания заразиться коронавирусом нельзя, я могу достаточно уверенно. Да, этот вирус новый, но мы знакомы с респираторными вирусами давно и каких только заражений не видели. Коронавирус не должен отличаться в технологиях передачи от вирусов гриппа, он тоже респираторный. И через продукты питания подобные вирусы никогда не передавались. Так что можно спокойно покупать овощи, фрукты, ягоды», — рассказал Лебедев. То же касается мяса, рыбы, курицы и других продуктов с влажной поверхностью.
Напомним, ранее в Роскачестве рассказали о том, как безопасно ходить в магазин за продуктами во время пандемии коронавируса, чтобы свести к минимум риск заражения. Помимо традиционных рекомендаций — например, держаться от других людей на расстоянии и не трогать лицо после контакта с различными поверхностями, эксперты советуют обезопасить себя и после возвращения домой.
В связи с эпидемией коронавируса врачи советуют как можно реже выходить из дома и поменьше посещать общественные пространства. От привычных походов по магазинам тоже следует по-возможности воздержаться. «Собака.ru» уже рассказывала, что из еды стоит иметь дома во время карантина, а теперь собрала гид по сервисами, предлагающим услугу доставки продуктов на дом.
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