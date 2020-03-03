Ресторан Арама Мнацаканова Mine в Берлине вошел в Красный гид «Мишлен»

«В Санкт-Петербурге и Москве у команды есть несколько ресторанов, и теперь это семейство пополнилось еще одним почетным адресом неподалеку от Курфюрстендамм. Здесь придерживаются итальянской кухни, несмотря на это в ней есть и влияние русской: пробуйте, например, равиоли с говядиной. Также здесь отличная винная карта, включающая первоклассные вина по бокалам», — пишут критики в мишленовском гиде. При этом попадание в «красный гид» пока только рекомендация — без присуждения традиционной звезды.

Владелец Probka Family Арам Мнацаканов открыл в Берлине итальянский ресторан Mine с сыном Михаилом в 2017 году — и это не единственный его воспитанник с карьерой в общепите: мы собрали выпускников холдинга, которые открыли свои сверхуспешные проекты, а Анастасия Павленкова обсудила с ним его классное руководство.

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