Сеть петербургских кафе «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» запустила благотворительную акцию «Давай тепло». Совместно с организацией «Ночлежка» они собирают теплую зимнюю обувь, которая будет передана бездомным людям. В обмен нальют согревающие напитки от заведения.
Кафе «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» собирает зимнюю обувь для «Ночлежки» — в обмен на согревающие напитки от заведения
Принести не новую, но целую и теплую зимнюю мужскую обувь можно в кафе «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» на улице Рубинштейна, 29/28, Литейном проспекте, 43 или Биржевом переулке, 4. Все собранные ботинки, сапоги и кроссовки будут переданы в благотворительную организацию «Ночлежка», где каждый нуждающийся сможет получить теплую пару обуви.
«Сейчас в Петербурге холодно, а будет ещё холоднее. Ноги замерзают быстрее всего, и без теплой обуви у бездомных нет возможности доехать от пункта обогрева до собеседования и получить возможность вернуться к нормальной жизни. Решение серьезных проблем не всегда требует больших инвестиций, сверх-усилий и привлечения влиятельных лиц. Жизненно необходимо другому человеку может оказаться то, что тебе давно не нужно», — говорят представители кафе.
Напомним, ранее «Ночлежка» запустила акцию «Мандаринка и тушенка», в рамках которой собирает новогодние подарки для бездомных. Со 2 по 22 декабря конфеты, печенье, зубную пасту, мыло, шерстяные носки и другие необходимые вещи, которые помогут человеку выжить на улице, можно пожертвовать не только в Петербурге, но и в Москве.
Первый пункт обогрева в этом сезоне «Ночлежка» открыла 2 октября в Калининском районе. Ранее организация перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе.
Также благотворительная организация также открыла «Ночной приют», в котором круглый год могут переночевать 40 человек, а сотрудники «Ночлежки» выпустили пособие по психологической роботе с бездомными людьми. А 15 октября благотворительная организация «Ночлежка» второй пункт обогрева на Васильевском острове.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.