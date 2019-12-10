Принести не новую, но целую и теплую зимнюю мужскую обувь можно в кафе «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» на улице Рубинштейна, 29/28, Литейном проспекте, 43 или Биржевом переулке, 4. Все собранные ботинки, сапоги и кроссовки будут переданы в благотворительную организацию «Ночлежка», где каждый нуждающийся сможет получить теплую пару обуви.

«Сейчас в Петербурге холодно, а будет ещё холоднее. Ноги замерзают быстрее всего, и без теплой обуви у бездомных нет возможности доехать от пункта обогрева до собеседования и получить возможность вернуться к нормальной жизни. Решение серьезных проблем не всегда требует больших инвестиций, сверх-усилий и привлечения влиятельных лиц. Жизненно необходимо другому человеку может оказаться то, что тебе давно не нужно», — говорят представители кафе.