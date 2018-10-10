Рейтинг: Лучшие сомелье Петербурга
Перед вами первые лица винной индустрии Петербурга, без которых нам было бы гораздо сложней знакомиться с виноделами и их шато и находить престижные кюве шампанского и петнаты в барах и ресторанах города. Представляем вам лучших сомелье – номинантов нашей ресторанной премии #чтогдеестьвПетербурге!
«На вина!»
Наставник коллективов сомелье «Винного шкафа», Hamlet & Jacks и сенсационных баров «На вина!» отвечает за исполнение обещания «Мы вам дадим натурального»: на его полках всегда суперактуальная биодинамика, петнаты и лучшее из российского вина.
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Бар «На вина!»
Ул. Казанская, 3
Кронверский пр., 65
Hedonism Travel
Шеф-сомелье группы Italy в 2016 году покинула ее сначала в пользу The Safe – винного ресторана с картой на четыреста позиций вина и редкой системой Bermar для разлива по бокалам, школой с дегустациями, ужинами с виноделами и турагентством с гастротрипами. Сейчас Анна курирует все направления проекта Hedonism Travel, где создает авторские путешествия.
Екатерина Яценко
Probka
Степень ответственности шеф-сомелье всех ресторанов Арама Мнацаканова невозможно переоценить: именно она выбирает вина завсегдатаям списков Forbes и открывает винтажные бутылки семьи Строцци на глазах у самих графа и графини.
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Ресторан Probka
Пр. Добролюбова, 6
Евгений Лебедев
Ginza Project
Шеф-сомелье нескольких ресторанов группы Ginza Project отвечает за несколько проектов: в «Мансарде» подскажет престижные кюве шампанского, в Jamie’s Italian проведет уроки школы сомелье, а гостей «Белки» отвезет в путешествие по солнечной Тоскане или в Баскию в винный тур.
Raw
О профессиональных талантах Юлии заговорили еще в 2000-х: она выиграла большинство индустриальных конкурсов. Сейчас она — шеф-сомелье прогрессивной виноторговой компании Real Authentic Wine: отвечает не только за их закупочную политику, но и карты двух Big Wine Freaks и лайнап винного фестиваля «Горизонт».
Simple
Президент Петербургской ассоциации сомелье в CV имеет многочисленные победы на российских и мировых конкурсах, но не отдыхает на лаврах: преподает в школе вина «Энотрия» в Петербурге и курирует фестиваль Simple Wine, который громко прошел в «Севкабеле».
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