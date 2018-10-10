18+

Рейтинг: Лучшие сомелье Петербурга

Перед вами первые лица винной индустрии Петербурга, без которых нам было бы гораздо сложней знакомиться с виноделами и их шато и находить престижные кюве шампанского и петнаты в барах и ресторанах города. Представляем вам лучших сомелье – номинантов нашей ресторанной премии #чтогдеестьвПетербурге!

Евгений Литвяк 

«На вина!»

Наставник коллективов сомелье «Винного шкафа», Hamlet & Jacks и сенсационных баров «На вина!» отвечает за исполнение обещания «Мы вам дадим натурального»: на его полках всегда суперактуальная биодинамика, петнаты и лучшее из российского вина.

Бар «На вина!»

Ул. Казанская, 3

Кронверский пр., 65

Узнать подробнее
   

 

Анна Москвитина 

Hedonism Travel

Шеф-сомелье группы Italy в 2016 году покинула ее сначала в пользу The Safe – винного ресторана с картой на четыреста позиций вина и редкой системой Bermar для разлива по бокалам, школой с дегустациями, ужинами с виноделами и турагентством с гастротрипами. Сейчас Анна курирует все направления проекта Hedonism Travel, где создает авторские путешествия.

Екатерина Яценко

Probka

Степень ответственности шеф-сомелье всех ресторанов Арама Мнацаканова невозможно переоценить: именно она выбирает вина завсегдатаям списков Forbes и открывает винтажные бутылки семьи Строцци на глазах у самих графа и графини.

Ресторан Probka

Пр. Добролюбова, 6

Узнать подробнее
   

 

Евгений Лебедев 

Ginza Project

Шеф-сомелье нескольких ресторанов группы Ginza Project отвечает за несколько проектов: в «Мансарде» подскажет престижные кюве шампанского, в Jamie’s Italian проведет уроки школы сомелье, а гостей «Белки» отвезет в путешествие по солнечной Тоскане или в Баскию в винный тур.​

Юлия Цхакая 

Raw

О профессиональных талантах Юлии заговорили еще в 2000-х: она выиграла большинство индустриальных конкурсов. Сейчас она — шеф-сомелье прогрессивной виноторговой компании Real Authentic Wine: отвечает не только за их закупочную политику, но и карты двух Big Wine Freaks  и лайнап винного фестиваля «Горизонт».

Александр Рассадкин

Simple

Президент Петербургской ассоциации сомелье в CV имеет многочисленные победы на российских и мировых конкурсах, но не отдыхает на лаврах: преподает в школе вина «Энотрия» в Петербурге и курирует фестиваль Simple Wine, который громко прошел в «Севкабеле».

Комментарии (0)
Автор: sobaka
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров