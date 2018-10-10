Анна Москвитина

Hedonism Travel

Шеф-сомелье группы Italy в 2016 году покинула ее сначала в пользу The Safe – винного ресторана с картой на четыреста позиций вина и редкой системой Bermar для разлива по бокалам, школой с дегустациями, ужинами с виноделами и турагентством с гастротрипами. Сейчас Анна курирует все направления проекта Hedonism Travel, где создает авторские путешествия.