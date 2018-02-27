Дарио Чеккини: «Убивать животное имеет смысл только для того, чтобы съесть его целиком»

В России в основном общепит сейчас потребляет мясо промышленного производства. Но есть несколько заведений, например, как Beefzavod, которые выращивают своих бычков.

Есть разница между мясной лавкой и рестораном. Свое заведение в Тоскане Antica Macelleria Cecchini я называю мясной лавкой с кухней. Для ресторана общего профиля нормально закупать и использовать из мяса, например, только филе. Оно точно будет промышленного происхождения, так как фермер просто не может себе позволить убить своего бычка и продать из его туши только один кусок.

Но бывает же, что человек приходит в ресторан и хочет получить просто стейк, отвечающий каким-то его представлениям о прекрасном. А ему приносят какой-нибудь альтернативный отруб из фермерской говядины, который еще нужно пожевать. Были ли у вас такие случаи?

Сколько угодно, гости вставали и уходили — мы не можем угодить каждому. Да, нам — как и всем — нужны деньги: то, что не зарабатывает — разоряет. Но мы делаем все, чтобы объяснить гостю концепцию места. У нас всего два меню — одно за 30 евро, другое – за 50. Одиннадцать лет уже прошло с момента открытия моих ресторанов, и каждый день на обед и ужин мы делаем одинаковое меню и только его и предлагаем гостям. Когда потрясают деньгами и просят приготовить какое-то конкретное блюдо, я предлагаю им пойти в другие заведения. Это же как в театре: ты платишь за то, что сел, а не за то, что съел. Нельзя сказать — моя жена не голодная, можно ли ей взять половину обеда? Конечно нет, она же заняла место! Но многие готовы следовать моим правилам. Самое главное — донести свою идею до потребителей, почему ты кормишь именно так, а не иначе.

У вас меню стоит 50 евро, в него входит 6 блюд, вода и постоянно накладывают добавку. К тому же, это не просто ужин, а еще и опыт, переживание, перфоманс. А в мясном ресторане в России за сопоставимые деньги гость получит просто филе миньон — и будет до последнего настаивать, что ему потроха не по душе. Как можно заставить его понять ремесленный подход к мясу?

Я верю в умных людей, которые у меня обедают или ужинают, а потом рассказывают другим: «Это было вкусно, почему бы вам тоже не попробовать?». То, как устроен мой ресторан, не случайно. В 19 лет я стал сиротой, денег совсем не было. Первые годы были тяжелыми. Я работал с чужими инвестициями, всегда считал каждую копейку. Прежде чем делать ресторан, я должен был купить «стены», чтобы не платить за аренду. Я искал любые пути, чтобы уменьшить расходы, и решил не работать с вином, так как для торговли им была нужна лицензия: ко мне люди приходят со своими бутылками. Так я сэкономил не только на месте, где пришлось бы хранить вино, но и на самой покупке. Сейчас вместо склада для вина внизу находится зал на двенадцать персон.

Нужно есть еду с душой, с историей, а мы часто питаемся фабричной едой, происхождение которой невозможно понять. Нам повезло жить в той части Земли, где никто не голодает, поэтому мы сами можем выбирать — чем именно питаться. Люди рано или поздно должны прийти к тому, чтобы выбирать как раз ту еду, которая с душой — от ремесленников. Очень важно, чтобы зарождалось новое поколение мясников. Мне важно посеять семена, и не важно, где эти семена прорастут — хоть и прекрасно, что сейчас благодаря Beefzavod, где работает мой ученик Максим Торганов, они растут в России. Это почти уже «дерево», которое становится только сильнее. Я верю в братство ремесленников. Когда во время войны у Эйнштейна спросили на границе, какой он национальности, он сказал: «Я — человек!». Мир не разделен на народности, проблемы между государствами — исключительно политические. Все люди — братья.