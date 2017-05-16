Петербургский бармен записал песню в стиле 90-х «Слово пацана» (и это правда смешно)

Иван Гринько, бармен Этот клип — крик души. Много людей в индустрии не понимают, кто они и что они хотят делать. Я точно знаю, что хочу делать шоу, ибо сейчас индустрия гостеприимства тесно связана с шоу-бизнесом. Это история простого пацана из провинции, который стал звездой шансона. Или не стал. Решать вам. Это все юмор. Как умею, так и шучу.»