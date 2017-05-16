Бартендер, не попав в финал индустриального конкурса, стал Ваней Двухкассетным и выпустил песню в стиле 1990-х с участием переводчиков из «Кубик в кубе» и актерами из клипов Little Big.
Петербургский бармен записал песню в стиле 90-х «Слово пацана» (и это правда смешно)
Бартендер из петербургских баров Social Club, «Бекицер» и Mishka Иван Гринько для очередного индустриального конкурса перевоплотился в везду шансона Ваню Двухкассетного и с выдуманной ВИА «Забияки» записал клип «Слово пацана». Музыку записала городская панк-рок группа Garlic Kings. Среди актеров, снявшихся в видео — участники съемок клипов для группы Little Big. Также в конце появляется персонаж, говорящий голосом переводчиков группы «Кубик в кубе». Ролик подготовлен для участия в конкурсе Friends Cocktail Cup в 2017 году.
Осторожно: в видео содержится нецензурная лексика
Иван уже не единожды пытался пробиться в финал разных чемпионатах. Каждый год для участия в Bacardi Legacy Global Cocktail Competition он придумывает коктейли — среди них «Смерть на рейве», «Кашпирони» и Unique Tune — и для каждого из них делал рекламную кампанию. Самый частый лейтмотив — выразительные 1990-е с его бандитской романтикой: для клипа, посвященного коктейлю, Гринько с сотоварищами раздобыли пистолеты и старую Ладу. Однако ни разу бармен не дошел до финала — в последний раз победил московский бартендер Максим Иващенко. Однако талант шоумена так поразил международное жюри, что Гринько позвали играть диджей-сет в Берлине на одном из этапов конкурса и презентовать свой коктейль и выступление на глобальный финал вне конкурсной программы.
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Иван Гринько, бармен
Этот клип — крик души. Много людей в индустрии не понимают, кто они и что они хотят делать. Я точно знаю, что хочу делать шоу, ибо сейчас индустрия гостеприимства тесно связана с шоу-бизнесом. Это история простого пацана из провинции, который стал звездой шансона. Или не стал. Решать вам. Это все юмор. Как умею, так и шучу.»
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