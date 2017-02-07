Владелица ресторана «Кококо» и жена Сергея Шнурова о вреде хлеба, сахара, молока и о пользе кофе с маслом.
Матильда Шнурова: «Никакого хлеба, сахара и молока, только кофе и масло!»
Моё личное наблюдение: если Европа давно и серьёзно развивается в гастрономии и сконцентрирована на вкусах, то Америка развивается в диетах, подходах к питанию, его принципах, где самое главное — это как быть здоровым и худым. То есть в Европе вкусно, а в США — полезно. Американцы думают, что в каждом из нас внутри есть супермен. И если мы научимся правильно обращаться со своим телом, мы будем красивее, стройнее, но самое главное — будем думать быстрее.
Из ярких примеров — Bulletproof Diet. Уже пару лет в Штатах на повестке новая концепция — мы должны получать энергию не из сахара (любого, в том числе фрукты, каши, хлеб), а из полезных жиров, которые, конечно же, должны быть органического происхождения. Диету эту разработал один крутой парень из Силиконовой долины Дэвид Аспри, который после 40 лет стал медленнее соображать и очень обеспокоился своим здоровьем. Потратил кучу денег на исследования и производство и запустил сеть кафе Bulletproof. Самый интересный их продукт — кофе, выращенный и собранный таким образом, что в нем нет очень вредной для нас плесени. До этого я, кстати, не знала, что кофе плесневеет и это — яд. В него обязательно нужно добавить два компонента — полезные жиры: масло ги* и кокосовое масло. Кофе по такому рецепту бодрит, но не подавляет потом, как бывает, когда выпьешь много обычного кофе, не оставляет чувства усталости.
*«ги» (или «гхи») — это топленое коровье сливочное масло, из которого в процессе вытапливания была удалена вода и молочный белок.
Идеальный завтрак такой: кофе, глазунья, авокадо, органический бекон. Никакого хлеба, сахара и, упаси бог, молока. В остальном рационе тоже советуют много экомяса и органик-овощей. Короче, ещё одна полярно другая концепция** (против традиционного запрета на жиры в диетах — прим.ред), сбивающая нас с толку, но обещающая более качественную жизнь. Кофе со всеми компонентами я купила впрок, посмотрим, как это работает в родном болоте с низким небом и вечным желанием спать.
** Bulletproof Diet («Пуленепробиваемая диета») — режим питания, предполагающий, что нужно получать 50-60% калорий из продуктов, богатых полезными жирами, 20% из белок-содержащих продуктов, а все остальное — из овощей. Нельзя ничего, что прошло фабричную обработку, все цельнозерновые — кроме риса, пастеризованную молочную продукцию, фрукты с высоким содержанием сахара и так далее. Пуленепробиваемая диета по сути является немного модифицированной палео-диетой — она предписывает человеку есть только то, что было доступно для рациона древнего человека.
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