Матильда Шнурова: «Никакого хлеба, сахара и молока, только кофе и масло!»

Моё личное наблюдение: если Европа давно и серьёзно развивается в гастрономии и сконцентрирована на вкусах, то Америка развивается в диетах, подходах к питанию, его принципах, где самое главное — это как быть здоровым и худым. То есть в Европе вкусно, а в США — полезно. Американцы думают, что в каждом из нас внутри есть супермен. И если мы научимся правильно обращаться со своим телом, мы будем красивее, стройнее, но самое главное — будем думать быстрее.

Из ярких примеров — Bulletproof Diet. Уже пару лет в Штатах на повестке новая концепция — мы должны получать энергию не из сахара (любого, в том числе фрукты, каши, хлеб), а из полезных жиров, которые, конечно же, должны быть органического происхождения. Диету эту разработал один крутой парень из Силиконовой долины Дэвид Аспри, который после 40 лет стал медленнее соображать и очень обеспокоился своим здоровьем. Потратил кучу денег на исследования и производство и запустил сеть кафе Bulletproof. Самый интересный их продукт — кофе, выращенный и собранный таким образом, что в нем нет очень вредной для нас плесени. До этого я, кстати, не знала, что кофе плесневеет и это — яд. В него обязательно нужно добавить два компонента — полезные жиры: масло ги* и кокосовое масло. Кофе по такому рецепту бодрит, но не подавляет потом, как бывает, когда выпьешь много обычного кофе, не оставляет чувства усталости.

*«ги» (или «гхи») — это топленое коровье сливочное масло, из которого в процессе вытапливания была удалена вода и молочный белок.