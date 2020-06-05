По просьбе «Собака.ru» совладелец сети пиццерий «22 сантиметра», ресторана Red. Steak&Wine и бара «Пижоны» Эльдар Кабиров из Петербурга рассказал о своем опыте получения господдержки для малого бизнеса: субсидии на зарплаты и льготного кредита, который, возможно, не придется возвращать.
Личный опыт: как ресторатор Эльдар Кабиров получал государственную субсидию и льготный кредит
-
Эльдар Кабиров
О том, почему рестораторам нужна помощь
Почти все рестораны – это малый бизнес, который живет и развивается на оборотные средства. Открыв ресторан, ты сначала его окупаешь, возвращаешь инвестиции, дальше – ты, по идее, можешь распоряжаться прибылью по своему усмотрению. Но, как правило, малый бизнес прибыль вкладывает в дальнейшее развитие. Поэтому, когда я слышу, как нам говорят, что мол вы сами виноваты – не накопили, не создали подушку безопасности – мне такие рассуждения кажутся удивительными. Не накопили, но создали новые рабочие места! Чаще всего так говорят люди, которые сами не занимаются бизнесом или работают в организациях, работающих с готовыми бюджетами: когда им без разницы, есть кризис или нет. Бюджет на 2020-й год оформлен? Значит дороги ремонтируем, салюты запускаем.
Когда пандемия только началась, у нас были, понятно, деньги на счетах. Мы с Андреем (Андрей Петухов, партнер Эльдара по бизнесу – Прим. ред.) стараемся не копить кредиты и сразу расплачиваться с поставщиками. У нас не было большого количества накопленных долгов, были деньги на счетах. За март мы ребятам сразу выплатили зарплаты, за апрель выдавали зарплаты уже из собственных средств – в виде отпускных. Но про май, который мы должны по идее сейчас выплачивать – говорить не приходится, потому что денег на зарплаты уже нет.
На счетах есть небольшой запас, но он нужен для того, чтобы возобновить операционную деятельность после окончания карантина: деньги пойдут на закупку продуктов, на оплату коммуналки, аренду. При этом у нас есть персонал и нам нужно сделать так, чтобы сотрудникам было на что жить. Соответственно, пострадавший бизнес обратился за помощью к государству, которое предложило две программы поддержки.
О субсидии на зарплаты
В России эти программы вводили очень долго. В той же Германии, например, пострадавшему от пандемии бизнесу деньги начали выдавать гораздо раньше, и устроено это было проще: средства просто перечисляли на счет по определенной схеме, и компании могли их использовать по своему усмотрению.
У нас долго не знали как к этому подступиться. И в итоге придумали следующее: если у тебя есть официально устроенные сотрудники в штате, на них выделили МРОТ в месяц – 12 130 рублей. У нас, например, в ресторане Red. Steak&Wine работает 13 сотрудников, и на этих сотрудников нам перечислили около 157 тысяч рублей субсидии. У нас есть коммерческий директор, она занималась этим вопросом, подавала в налоговую соответствующие документы. За апрель деньги уже выплатили, сейчас, возможно, будет аналогичная субсидия за май.
Если честно, я этих денег не ждал, потому что около месяца назад появилась информация, что рестораны не могут рассчитывать на субсидию, так как мы бизнес, у которого есть лицензиат – лицензия на алкоголь. Изначально в законе была такая оговорка. Каким-то чудом в итоговую версию документа она не вошла, и рестораны эту субсидию получили. Не все, насколько я знаю, но мы, видимо, подали документы вовремя и собрали необходимый пакет. По всем нашим проектам получили деньги, которые должны выплатить сотрудникам – что мы и сделаем.
О кредите на поддержку бизнеса
Кроме того, государство выделило деньги на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. Выдавать их имеют право несколько крупных банков. К нам ВТБ сам пришел, мы с Андреем поехали, заполнили большие анкеты, в срочном порядке открыли счета и подали заявку на кредит на 12 месяцев. Сейчас наш коммерческий директор продолжает заниматься этим вопросом – уже четыре дня собирает и досылает всевозможные документы.
Кредит, если мы его получим, будет рассчитываться следующим образом. На каждого сотрудника организации выделяется 1 МРОТ в месяц на шесть месяцев, то есть чем компания больше – тем больше денег ты можешь получить. Опять же в Red, например, мы подаем на кредит на 13 сотрудников. Если нам его одобрят, мы получим около 900 тысяч рублей. Эти деньги придут на счет и мы можем их использовать для поддержания бизнеса.
Схема такая: первые 6 месяцев – действует нулевая процентная ставка, оставшийся период – 3,5 % годовых, но если ты через 12 месяцев сохраняешь не менее 90 % рабочих мест, то тебе этот кредит полностью списывают за счет государства.
Звучит неплохо, но риск для бизнеса остается, и он достаточно велик. Например, мы можем получить деньги, а потом не договориться с собственником помещения или через 3 месяца столкнуться со второй волной пандемии и новым закрытием ресторанов, или после окончания карантина к нам вернется только половина гостей и мы поймем, что бизнес больше не складывается. И вот в этой ситуации, возможностей для маневра почти нет: ты уже закредитован, никто тебе денег больше не даст, ты будешь вынужден банкротиться. Но кредит тебе придется возвращать по субсидиарной ответственности как владельцу ООО. То есть мы с Андреем берем риск на себя.
-
Red. Steak&Wine
О том, как еще государство может помочь ресторанам
На данный момент субсидия и кредит – это все реальные меры поддержки, которые предложены малому бизнесу. Хотя другие возможности есть. Я думаю, можно было бы легко разрешить временно продавать алкоголь с помощью доставки. Ведь работают же в офлайне специализированные магазины! Получается, алкогольный магазин – это заведение первой необходимости, а например обувная лавка или часовая мастерская – нет. Алкоголь в ресторанах – это существенная часть среднего чека, и разрешение на его доставку могло бы нас поддержать.
Другой пример – террасы. Никаких послаблений здесь по-прежнему нет. А ведь вполне могли бы разрешить на это лето устанавливать столики на улице без согласования, ну или хотя бы упростить его. Что бы ни как сейчас – миллион бумажек, а просто приехала комиссия, сказала: вот здесь тротуар 2,5 метра – метр с чем-то оставьте для прохода, в один ряд поставьте столики. Здравый смысл должен присутствовать во всем. Но этого пока нет, очень жаль.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.