Личный опыт: как ресторатор Эльдар Кабиров получал государственную субсидию и льготный кредит

О том, почему рестораторам нужна помощь

Почти все рестораны – это малый бизнес, который живет и развивается на оборотные средства. Открыв ресторан, ты сначала его окупаешь, возвращаешь инвестиции, дальше – ты, по идее, можешь распоряжаться прибылью по своему усмотрению. Но, как правило, малый бизнес прибыль вкладывает в дальнейшее развитие. Поэтому, когда я слышу, как нам говорят, что мол вы сами виноваты – не накопили, не создали подушку безопасности – мне такие рассуждения кажутся удивительными. Не накопили, но создали новые рабочие места! Чаще всего так говорят люди, которые сами не занимаются бизнесом или работают в организациях, работающих с готовыми бюджетами: когда им без разницы, есть кризис или нет. Бюджет на 2020-й год оформлен? Значит дороги ремонтируем, салюты запускаем.

Когда пандемия только началась, у нас были, понятно, деньги на счетах. Мы с Андреем (Андрей Петухов, партнер Эльдара по бизнесу – Прим. ред.) стараемся не копить кредиты и сразу расплачиваться с поставщиками. У нас не было большого количества накопленных долгов, были деньги на счетах. За март мы ребятам сразу выплатили зарплаты, за апрель выдавали зарплаты уже из собственных средств – в виде отпускных. Но про май, который мы должны по идее сейчас выплачивать – говорить не приходится, потому что денег на зарплаты уже нет.

На счетах есть небольшой запас, но он нужен для того, чтобы возобновить операционную деятельность после окончания карантина: деньги пойдут на закупку продуктов, на оплату коммуналки, аренду. При этом у нас есть персонал и нам нужно сделать так, чтобы сотрудникам было на что жить. Соответственно, пострадавший бизнес обратился за помощью к государству, которое предложило две программы поддержки.