Ресторан «КоКоКо» — колыбель новой русской кухни — уступил намоленную локацию на Вознесенском новому зож-проекту Матильды Шнуровой Bio My Bio, а сам переехал в Новую Голландию. В корпусе «Дом 12», разделившись на бистро и высокую кухню, «КоКоКо» должен был заработать уже в мае — если бы не пандемия. По просьбе «Собака.ru» гастрономический гуру будет вести дневник на нашем сайте — о том, как открыть сразу три новых заведения в разгар коронакризиса.
Антикризисный дневник Матильды Шнуровой: как запустить 3 ресторана во время пандемии
7 мая
Переезд «КоКоКо» в Новую Голландию и строительство на его месте зож-проекта Bio My Bio заняли бы какое-то время, поэтому период простоя был заложен в бюджет. Момент планового закрытия ресторана на Вознесенском совпал с всеобщим карантином — так мы случайно оказались подготовлены к ситуации с коронавирусом, в отличие от большинства рестораторов на рынке.
На сегодняшний день сроки простоя пока не изменились, мы изначально планировали открыть BIO MY BIO на майские праздники или сразу после. Но скорее всего они увеличатся — уверена, что 12 мая нам не дадут открыться. К тому же, часть строителей ушла на карантин, поэтому сдача проекта задерживается. Мебель и элементы интерьера будут в работе до конца месяца.
Единственный ощутимый удар карантина по нам – это неработающий отель So/ Sofitel. Его гостям в мирное время «КоКоКо» сервировал завтраки и должен был продолжать это делать даже во время ремонта. Но в итоге примерно 10% от выручки мы потеряли. Когда все наладится, завтраки по-прежнему с 7 утра до 12 будут каждый день.
Новая Голландия предоставила нам арендные каникулы на время ремонта, So/ Sofitel – отсрочку платежа.
Команду удалось сохранить полностью. Сейчас половина из нее работает на доставку: официанты и бармены – курьерами, хостес – операторами колл-центра. Всем, кому смогли, дали работу, остальные готовятся к запуску «КоКоКо» в Новой Голландии.
По первой доставке, которую мы организовали на днях, имеем точку безубыточности по части ее производства. Полностью покрыть расходы всего предприятия таким способом мы не можем, но любая выручка сейчас очень нужна. Будет идеальным вариантом, если доставка покроет фонд оплаты труда. Пытаюсь взять беспроцентный кредит на зарплаты, который предложило государство, но пока документы рассматривают — жду ответ.
После переезда «КоКоКо» заработает под руководством шеф-повара Игоря Гришечкина в двух концепциях — fine dining и бистро. Если бы не эпидситуация, бистро могло открыться 1 мая — там практически нет задержек. То есть мебель куплена, пол уложен, отделка завершена, приборы, заказанные у местных мастеров, сделаны. С ремонтом все не так сложно, как у Bio My Bio: мы соблюдали минимализм в интерьере и сохранили исторический кирпич на стенах. В течение недели-двух готовы приступить к тестированию кухни и дегустации.
Есть еще ресторан высокой кухни Cococouture, который я буду открывать гораздо позже бистро. Может быть, в июле, может быть, в августе, пока не знаю. Этот проект рассчитан на туристический поток, а когда люди смогут передвигаться и посещать наш город свободно, мне сложно представить. Поэтому буду следить за ситуацией.
Все мои проекты работают в сегменте, который посещают люди и со средним и высоким доходом. Но были и гости с низким доходом, которые заказывали только «Мамин любимый цветок», — для них это повод прийти в ресторан. Я надеюсь, что при такой широкой аудитории мы останемся со своим гостем. Допускаю снижения потока из-за отсутствия туристов и боязни заразиться, но все-таки жду, что люди вернутся в рестораны и смогут их себе позволить.
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