Антикризисный дневник Матильды Шнуровой: как запустить 3 ресторана во время пандемии

7 мая

Переезд «КоКоКо» в Новую Голландию и строительство на его месте зож-проекта Bio My Bio заняли бы какое-то время, поэтому период простоя был заложен в бюджет. Момент планового закрытия ресторана на Вознесенском совпал с всеобщим карантином — так мы случайно оказались подготовлены к ситуации с коронавирусом, в отличие от большинства рестораторов на рынке.

На сегодняшний день сроки простоя пока не изменились, мы изначально планировали открыть BIO MY BIO на майские праздники или сразу после. Но скорее всего они увеличатся — уверена, что 12 мая нам не дадут открыться. К тому же, часть строителей ушла на карантин, поэтому сдача проекта задерживается. Мебель и элементы интерьера будут в работе до конца месяца.