Мы объявляем дополнительную номинацию в премии «Что где есть в Петербурге» . Девять ресторанов с лучшей в городе доставкой редакция выбрала совместно с нашим партнером, сервисом Delivery Club.

За место в шорт-листе категории «Лучшая доставка» будут бороться:

Открытое голосование на сайте премии продлится до 15 октября. По его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Право выбрать лучших из них мы традиционно предоставим главным петербургским фуди, а о результатах их закрытого голосования объявим уже на самой церемонии 25 октября!

Голосовать можно раз в сутки и только за одного кандидата в каждой из номинаций. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.

Напомним, «Собака.ru» начала ежегодно делать проект «Что где есть в Петербурге» с 2006 года. Это был гастросправочник выдающихся блюд городского общепита по мнению ньюсмейкеров, фуди и просто едоков со стажем. Также уже десять лет раз в год, в июле выходит специальный гастрономический номер журнала «Собака.ru». В 2015 году мы провели первую ресторанную премию «Что где есть в Петербурге» и затем выбор лучших ресторанов стал ежегодным. Всех номинантов мы чествуем в ноябрьском номере журнала и на сайте www.sobaka.ru.

Также добавим, что Delivery Club — первый сервис поиска и заказа готовой еды в России, который объединил свыше 12 000 ресторанов всех ценовых категорий более чем в 120 городах страны. В сентябре он побил собственный рекорд и за месяц выполнил более 3 млн заказов.

Ознакомиться с полным списком участников премии этого года можно здесь.