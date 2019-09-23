5 лучших барменов Петербурга

Представляем главных городских миксологов – номинантов ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» в категории «Лучший бармен». Целый год они поили нас самыми вкусными (и самыми красивыми!) коктейлями, придумывали новые барный концепции и побеждали в профессиональных конкурсах. Знакомьтесь и выбирайте самого лучшего.

Тарас Завальнюк

Тарас Завальнюк Xander Представитель коктейльной школы Daiquiri возглавил самый высоколюксовый бар Петербурга — Xander в Four Seasons. Его стиль узнаваем художественностью замыслов: сауэры — почтовые открытки, посвященные чувствам, от его команды на масштабном фестивале World Class Bootcamp в Москве справедливо признали лучшими коктейлями.

Сергей Ивашкевич

Сергей Ивашкевич Raw Materials Серьезное портфолио, в котором Buddha-Bar, Il Lago dei Cigni, «Кабинет» и рестораны Italy Group, — прекрасное подспорье, чтобы реализовать и собственные идеи: Сергей выступил идеологом винно-коктейльного бара «Архитектор» и спикизи Raw Materials — коктейли в обоих отличаются прекрасным балансом и чистотой исполнения.

Михаил Падисов

Михаил Падисов Imbibe Бар-менеджер, главный по бару Imbibe — важнейшей городской коктейльной лаборатории, даром что читает тренинги по продуктам в серьезных алкогольных компаниях — взял в 2019 году и с юношеским задором ворвался в тройку финалистов российского этапа главного конкурса барменов Diageo Reserve World Class.

Анастасия Пурина

Анастасия Пурина Lotte Hotel St. Petersburg Хотя бар-менеджер в Lotte Hotel St. Petersburg обеспечивает пяти­звездочный порядок сразу в трех барах — L Terrasa, Lounge и коктейльный «Синий мост» — последний она к тому же помогала придумывать и проектировать, ее запросто можно увидеть за барной стойкой и попросить, скажем, придумать сезонный осенний коктейль с овощами.

Виталий Северинов

Виталий Северинов Проекты Bartender School by Bacardi & Martini и Bartenders FAQtory, а также бары Barra Cholo и Darmagi Bar Публицисту проекта Bartender School by Bacardi & Martini блестяще удается совмещать теорию с практикой: в школе Bartenders FAQtory преподавать историю амаро и аперитивов, придумать для перуанского Barra Cholo твисты на писко сауэр и чилкано, а в Darmagi Bar элегантно освежать коктейльную классику от «Авиатора» до сгроппино.