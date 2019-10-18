Рассказываем о создателях наших любимых десертов – номинантах ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге».
5 лучших кондитеров Петербурга
Наира Соседова
«Кококо»
Лучший шеф-кондитер на премии HorecaUp и финалист S.Pellegrino Young Chef в 2019-м году заслуженно называет себя кондитером-художником. Ее пирожные — настоящий арт: планеты, раковины, оригами. Ее заметили, пригласили в «Кококо» и уже первая ее поделка — эклеры «Лебедь» — подвинула в «Инстаграме» «Мамин любимый цветок».
Дмитрий Шибков
Grand Hotel Europe
Зайдя в Гранд Отель Европа на стажировку в 1992 году, Дмитрий за четверть века привел кондитерскую школу гостиницы к статусу самой сильной в Петербурге. Кекс для Елизаветы II или двенадцать ярусов свадебного торта — он может все, а черничный сметанник из «Европейской» к празднику так и вовсе важнейшая городская традиция.
Ирина Лылова
Department 57
Городские фуди приметили Ирину еще в 2014 году в «Гастрономике» — как образцового кондитера новой волны: текстуры всегда легкие, сладость — умеренная, вид — эффектный. Студенткой побывавшая у Дюкасса и в Valrhona, сейчас она преподает сама — в школе SVCH — и молекулярные опыты на ягодах и алоэ ставит в Department 57.
Алексей Гребенщиков
Bobo
Все, кто боготворил ресторан «Эрарта» времен Артема Гребенщикова и его же Bobo, всегда единодушно выделяли сладкое. Оказалось, десерты — дело рук его брата Алексея. Самоучка, он равняется на Альберта Адриа и Жорди Рока и легко их догоняет: его помело с карамелью и юдзу — простое и шедевральное блюдо, гений чистой красоты.
Анна Красовская
«Кондитерская Анны Красовской»
К списку достижений самого востребованного кондитера России, в котором и так свадебные торты для звезд от Ваенги до Перминовой и книга Fashion Cakes, лучшая из кондитерских в мире по версии Gourmand Cookbook Awards, прибавилась собственная кондитерская на Петроградской стороне — с десертами в честь Климта и Дали.
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