5 лучших кондитеров Петербурга

Дмитрий Шибков

Grand Hotel Europe

Зайдя в Гранд Отель Европа на стажировку в 1992 году, Дмитрий за четверть века привел кондитерскую школу гостиницы к статусу самой сильной в Петербурге. Кекс для Елизаветы II или двенадцать ярусов свадебного торта — он может все, а черничный сметанник из «Европейской» к празднику так и вовсе важнейшая городская традиция.