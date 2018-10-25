Видео: ужин «Собака.ru» с экспертами премии «Что Где Есть в Петербурге 2018»
Эксперты премии «Что Где Есть в Петербурге 2018» по приглашению «Собака.ru» собрались на ужин в новом проекте команды ресторана «Банщики», открытие которого планируется весной 2019 года.
Шеф-повар Станислав Левохо, победитель премии «Что где есть в Петерубрге» 2017 года в номинации «Прорыв среди молодых профессионалов», приготовил для гостей сет из восьми курсов, в который вошли копченая сельдь без шубы, буррата с печеными овощами, картофель с красной икрой и сметаной, тыквенно-творожный пирог с облепиховой глазурью. Партнер ужина The Singleton предложил идеальное сочетание в формате фудпейринг к основному курсу ужина – черным пельменям с олениной и моченой брусникой.
Также идеальным сопровождением к ужину стали коктейли на основе The Singleton: New Deli Sour c вином, настоянном на специях, и BBQ Punch c апельсиновым джемом, биттером и копченым соусом.
Фуди, среди которых были солистка группы IOWA Катя Иванчикова, издатель Борис Пиотровский, дизайнер Юрий Питенин, до позднего вечера рассуждали об изменениях в гастрономическом законодательстве, номинантах-фаворитах и вероятных победителях, а затем дали клятву истинного фуди — вновь собраться 25 октября на церемонии вручения премии в Гранд Отеле Европа, чтобы отдать приз сильнейшему.
Уверены, вы знаете, но мы все же напомним, с 3 сентября по 19 октября проходило открытое онлайн-голосование премии «Что где есть в Петербурге 2018». Полный список лучших ресторанов, профессионалов и блюд, участвующих в премии, можно посмотреть здесь.
По итогам голосования 19 октября сформированы тройки финалистов в каждой номинации.
На последнем этапе фуди — самые активные завсегдатаи ресторанов — закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена будут объявлены 25 октября на торжественной церемонии вручения премии «Что Где Есть в Петербурге» в Гранд Отеле Европа.
Полный список фуди Петербурга, вошедших в экспертный совет, сморите здесь.
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