Видео: ужин «Собака.ru» с экспертами премии «Что Где Есть в Петербурге 2018»

Шеф-повар Станислав Левохо, победитель премии «Что где есть в Петерубрге» 2017 года в номинации «Прорыв среди молодых профессионалов», приготовил для гостей сет из восьми курсов, в который вошли копченая сельдь без шубы, буррата с печеными овощами, картофель с красной икрой и сметаной, тыквенно-творожный пирог с облепиховой глазурью. Партнер ужина The Singleton предложил идеальное сочетание в формате фудпейринг к основному курсу ужина – черным пельменям с олениной и моченой брусникой.

Также идеальным сопровождением к ужину стали коктейли на основе The Singleton: New Deli Sour c вином, настоянном на специях, и BBQ Punch c апельсиновым джемом, биттером и копченым соусом.