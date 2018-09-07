Дневник премии «Что Где Есть в Петербурге»-2018

6 cентября, день

И это не все новости на сегодня. «Собака.ru» узнала, что «лучший новый бар» Black Books Bar закрывается 1 октября и переезжает с Пяти Углов на Петроградскую сторону. Успейте выпить бокал редкого экземпляра вина под портретом Берни – главного персонажа британского сериала Black Books – и почитать книгу или журнал в черном переплете. Поддержать проект можно на сайте премии.