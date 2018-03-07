15 лучших блюд из постных меню в ресторанах Петербурга

Жареный тофу с грибами в соусе из черных бобов

Azia

На первом этаже Гранд Отеля Европа в пост не заскучаешь — в специальном меню собраны яркие вкусы со всего азиатского континента. Шеф-повар ресторана Azia Лариса Кордик советует фаршированные шиитаке с изюмом под тамариндовым соусом — в индийском стиле, кокосовый рис с салатом из папайи — по-тайски, дим самы со шпинатом и имбирем — на китайский лад. Особенно хорош деликатный тофу в хрустящей панировке из кунжута и панировочными японскими сухарями — подается с соусом из черных бобов и овощами.