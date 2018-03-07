15 лучших блюд из постных меню в ресторанах Петербурга
Дюшесовый штрудель, ореховый творог, вегетарианская болоньезе и мороженое из васаби: рассказываем, что есть в городском общепите в пост.
Картофельный салат с черными груздями и малосольным огурцом
«Банщики»
Ржаная лепешка с подосиновиками, козинаки из кедрового ореха с вяленой клюквой, грибной суп с луковой булочкой — вот с чем предлагают коротать Великий пост в ресторане при Дегтярных банях. Мы голосуем за картофельный салат: его готовят с черными груздями, малосольным бочковым огурцом, тонко шинкованным красным луком и ароматным растительным маслом.
Жареный тофу с грибами в соусе из черных бобов
Azia
На первом этаже Гранд Отеля Европа в пост не заскучаешь — в специальном меню собраны яркие вкусы со всего азиатского континента. Шеф-повар ресторана Azia Лариса Кордик советует фаршированные шиитаке с изюмом под тамариндовым соусом — в индийском стиле, кокосовый рис с салатом из папайи — по-тайски, дим самы со шпинатом и имбирем — на китайский лад. Особенно хорош деликатный тофу в хрустящей панировке из кунжута и панировочными японскими сухарями — подается с соусом из черных бобов и овощами.
Десерт «Морковь—апельсин»
«Ферма»
В обеих «Фермах» — на Синопской набережной и на Финляндском проспекте — в пост кроме запеченного сельдерея и тыквенных ньокки подают десерт, обращающийся к самым корням — в буквальном смысле. Нарядный корнеплод-морковка приготовлен из сорбета и призывно торчит из земли, сделанной из морковно-апельсиновой коврижки на черном шоколаде. Соус из миндального молока прилагается.
Тартар из сырой свеклы с травами и зерновой горчицей
Suki
У шефа и ресторатора Екатерины Бокучавы вегетарианская еда в меню a la carte попадается через раз. Тартар из сырой свёклы с травами и зерновой горчицей переехал из соседнего «Места», где он являлся хитом восемь лет подряд: тут его дополнили отваренной свеклой, двумя видами горчицы, лимонным соком, оливковым маслом и травами.
Чечевичная похлебка
«Таверна Гролле»
Похлебка варится на крепком овощном бульоне с чечевицей цвета полуденного солнца, с овощами-томатами, красной и желтой паприкой. Овощи предварительно обжариваются с чили, чесноком и свеженатертым свежим имбирем — три последних компонента добавляют эндорфинов.
Дюшесовый штрудель с барбарисовым сорбетом
«Белка»
Испанский артишок или суп из зеленого горошка? В пост в «Белку» можно наказать плоть даже десертом — берите дюшесовый штрудель. Его выпекают на постном тонком тесте и в начинку берут грушу, которую варят до состояния джема — подают блюдо с сорбетом из барбариса.
Брюссельская капуста с ореховым творогом
The Repa
В постном предложении в ресторане при Мариинском театре обошлись без репы, хотя могли бы. Одно из постных блюд здесь — с брюссельской капустой. Под припаренной капустой за свежей стручковой фасолью в глубине блюда скрывается рукодельный творог, изготовленный из обезжиренной и безлактозной сметаны — он обогащен грецким орехом и фундуком.
Топинамбур с луковым вареньем и финиками
Jerome
В нео-бистро на Большой Морской в пост готовят мороженое из васаби, а цикорий подают с одуванчиком. Особенно удается топинамбур: шеф Антонио Фреза его запекает и добавляет луковое варенье с кремом из фиников. Посыпка сверху — из микрогринов, которые в огромных количествах растут тут же прямо на стенах: земляничный шпинат, тайская горчица и мелисса.
Весенние тыквенные котлеты с мускатом и соусом из печеного чеснока
«Петруша»
Ресторану русской кухни постные блюда полагаются по статусу. Все сорок дней в ресторане на Конногвардейском можно побеждать гатсрономические соблазны вместе с грибным супом из боровиков, теплым пряником с овсяным киселем и котлетами из тыквы. Для последних тыкву безжалостно трут, добавляют пряного мускатного ореха и подают с соусом из белого мякиша и печеного чеснока.
Суп Zero
«Сырник»
Необычное название супа — из-за минимальной калорийности, а так-то ингредиентов в супе хоть отбавляй. Многочисленные овощи для постного супа в «Сырнике» — от шалота до вяленых помидоров с морковкой и цукини — режутся в мелкий кубик и варятся в овощном бульоне с добавлением серьезного количества шпината.
Террин из томатов с соусом из соевого молока с горчицей
Probka
Абсолютный хит в постных меню в ресторанах Арама Мнацаканова — террин из томатов с соусом из соевого молока с горчицей — бланшированные помидоры, фисташки, свежий базилик внутри, тончайшие баклажанные слайсы снаружи. Террин сопровождает мусс из соевого молока, смешанный с горчицей. Поливка — оливковое масло плюс перец розе.
Вегетарианская болоньезе
Italy
Во всех ресторанах Italy в пост соус для пасты из Болоньи готовят с красной фасолью — чили, чеснок, свежий базилик из канонической рецептуры сохранены, поэтому на вид болоньезе как болоньезе, да и на вкус практически тоже — зато польза для фигуры несравнимая.
Винегрет
«Царь»
В пост ресторан «Царь», как и всегда, празднует старую добрую классику — с оглядкой на современное. В том числе, дают печеную свеклу с вялеными абрикосами и лесным орехом с заправкой из постного майонеза и гранатовым соусом; зернистую овощную икру на ржаных хлебцах; оливье, куда вместо мяса интегрированы маринованные боровики; винегрет из печеных овощей и духмяным маслом. На сладкое яблочный кекс — без дрожжей, но с фисташками и с кремом из печеного яблока.
Запеченная капуста с кокосом и халвой
«Мечтатели»
Бороться с телесными искушениями в гастрономическом кафе «Мечтатели» предлагают с помощью кокосового молока, которое кладут не только в аппетитные каши и кофе. В нем же готовят и капусту — вместе с брутальным темным сахаром мусковадо и сервируют с подсолнечной халвой.
Салат из медовой груши с цитрусом и пряным манго
Legran
Этот салат в ресторане на Миллионной улице заслуживает названия «Витаминный»: что ни ингредиент, то чистая польза. Зеленая спаржа и клубника, манго и апельсин, свежий инжир и зеленые салатные листья. Венчает список томленная в меду и с кардамоном груша.
Текст: Анна Коварская
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