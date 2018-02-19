Что где есть: лучшие бары и рестораны Нижнего Новгорода
Наш следопыт общепита Настя Павленкова после визита по ресторанам и барам Ростова-на-Дону, побывала в Нижнем Новгороде, волжской коктейльной Мекке, где чтут как заветы Блюменталя, так и пожарскую котлету.
Бары
Главный нижегородский специалитет — это креативные общепитовские концепции, которые рестораторы пекут тут как горячие пирожки с груздями. Особенно это касается баров: не будь Петербург барной столицей, ее запросто можно было бы перенести в Нижний. Лучший бармен России в 2016 и 2014 годах по версии важнейшего конкурса Diageo Reserve World Class Виталий Екименко, амбассадором высокой коктейльной культуры в 2017 году объездивший Россию от Казани до Омска с тринадцатью гест-бартендингами, авторитетно подтверждает, что именно в Нижнем была самая благодарная и подкованная публика.
Show Me
Секретная лаборатория в духе ретрофутуризма 1970-х: вход по звонку или через бургерную «Салют». Стеклянные светильники — пучеглазые как скафандры в «Тайне третьей планеты». Ночник из стекловолокна — как из квартиры одноклассника, у которого папа работал на приборостроительном заводе. Среди коктейлей абсолютный хит — микс на оливковом рассоле с водорослями нори, на вкус — как будто пьешь суши. Закусить его запросто могут предложить молекулярными конфетами из форшмака.
«Медные трубы»
В меру разудалый бар, в котором жонглирует знаниями о джинах бартендер Иван Мамутов, ведущий курсы в школе Bartenders Faqtory бара El Copitas. Cвою коллекцию джинов они каталогизируют в соцсетях в пронумерованных постах: № 113, скажем, французский коллекционный и назван в честь «Графини де Монсоро» Александра Дюма.
Franky
Бар косплеит американские клубные рестораны 50-х годов, куда буржуазия уединялась на бифштекс и заговоры против неугодного сенатора: кожаные кресла, портреты маслом — в том числе Фрэнка Синатры, в честь которого названо заведение. Коктейли готовят по дотошной карте, где рассказывают не только состав, но и предысторию напитка. Например, Hanky Panky: аутентичная рецептура коктейля — джин, красный вермут и фернет бранка — была увековечена в знаменитой Savoy Cocktail Book Гарри Крэдока.
Negroni
Двухэтажное заведение постулирует поклонение итальянской «дольче фарньенте» — приятному ничегонеделанию, но это точно не про местный персонал. На первом этаже в баре они популяризуют аперитивы — от туринского вермута с содовой из 1820-х до кампари-просекко из 1980-х и, конечно, негрони — вариаций на него больше десятка. На цокольном этаже — винотека, где больше пятисот бутылок: сомелье помогут выбрать и разлить, а также позовут в здешнюю винную школу «Терруар».
Bukowski
Крафтовый ботл-шоп и микробар, в котором встречают цитатой Чарлза Буковски: «Выпить почти всем надо, только они об этом не знают». Молочный портер, кокосовый стаут, тропический эль, барливайн с тростниковым сахаром — более четырехсот бутылочных сортов и десяток разливных. Наличие последних остроумно транслируются на плазмах — так что шансы ткнуть в стоп-лист равны нулю.
Рестораны
«Пастарама»
Нижний Новгород и в ресторанном общепите силен на идеи — их тут не меньше, чем в барах. Гениальная абсолютно задумка — бистро, где на твоих глазах с нуля готовят домашнюю пасту, нарезают и собирают в блюдо: тебе нужно как конструктор выбрать вид формы, соус и сопровождение — томаты, шампиньоны, морепродукты, мясной фарш, сыры или бекон в сливках.
«Селедка и кофе»
Слоган «Ежедневное место для культурных встреч» очень точно описывает формат заведения: его, кстати, придумали в недрах холдинга «Еда и культура», который так же талантливо ведет местную «НН.Собака.ru». Днем тут читают свежую прессу и едят стрифуд (берите картофельные дольки с апельсиновым кетчупом и магнетический гуляш), вечером — пьют клубничную настойку на виски и танцуют — такое место встреч всех со всеми.
«Пяткинъ»
Не стоит забывать, что мы в вотчине Минина и Пожарского с ее предсказуемыми традициями: хреновуху здесь откушивают в «Пяткине» — под щи суточныя, кашу пшенную пуховую и стерлядку волжскую. Стоит еще брать рубцы (холодные рулетом или горячие с горчицей), почки в сметане и другие посконные гастрономические ценности разнообразных потрохов.
Город
Нижний вообще богат на когнитивные диссонансы. Несмотря на многовековую историю доблестных земляков Кулибина, Сеченова и Лобачевского, главная достопримечательность здесь — нерукотворная: две великие русские реки Ока и Волга на ваших изумленных глазах тут запросто встречаются между ж/д вокзалом и пешеходной Покровкой. Самый эффектный вид — из Кремля на высоком берегу, который ни разу не брали — и я понимаю почему: спускаясь в мартовскую пургу по крутым прорубленным в склоне ступеням, я всерьез собиралась сложить там свою буйную головушку — как это, бывало, делали здесь татары в XV веке.
Краснокаменные башни Кремля охраняют музейные ценности. В Нижегородском художественном — шедевры от Брюллова до «Косаря» Малевича, есть даже Васнецов, дающий импрессиониста — кто бы мог подумать? Здесь же «Арсенал» — филиал московского ГЦСИ с выставками мирового уровня. Изучать местные наличники с кружевной резьбой надо по интерактивной карте стрит-арта — местные художники вписывают граффити в городской ландшафт, чтобы привлечь внимание к исчезающему деревянному зодчеству. В общем, Нижний — идеальная локацией для уик-энд-тревела: к тому же из окна поезда увидите трогательную церковь Покрова на Нерли — бескрайнее поле и вдохновенный белоснежный силуэт.
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Фото: архивы пресс-служб
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