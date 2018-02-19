Город

Нижний вообще богат на когнитивные диссонансы. Несмотря на многовековую историю доблестных земляков Кулибина, Сеченова и Лобачевского, главная достопримечательность здесь — нерукотворная: две великие русские реки Ока и Волга на ваших изумленных глазах тут запросто встречаются между ж/д вокзалом и пешеходной Покровкой. Самый эффектный вид — из Кремля на высоком берегу, который ни разу не брали — и я понимаю почему: спускаясь в мартовскую пургу по крутым прорубленным в склоне ступеням, я всерьез собиралась сложить там свою буйную головушку — как это, бывало, делали здесь татары в XV веке.

Краснокаменные башни Кремля охраняют музейные ценности. В Нижегородском художественном — шедевры от Брюллова до «Косаря» Малевича, есть даже Васнецов, дающий импрессиониста — кто бы мог подумать? Здесь же «Арсенал» — филиал московского ГЦСИ с выставками мирового уровня. Изучать местные наличники с кружевной резьбой надо по интер­активной карте стрит-арта — местные художники вписывают граффити в городской ландшафт, чтобы привлечь внимание к исчезающему деревянному зодчеству. В общем, Нижний — идеальная локацией для уик-энд-тревела: к тому же из окна поезда увидите трогательную церковь Покрова на Нерли — бескрайнее поле и вдохновенный белоснежный силуэт.